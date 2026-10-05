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住房法案未能通過 西班牙總理宣布提前舉行大選

編譯羅方妤／即時報導
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西班牙總理桑傑士3日在馬德里對國會議員發表演說。（美聯社）
西班牙總理桑傑士3日在馬德里對國會議員發表演說。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙政府住房緊急法案遭右翼與獨立派否決後，總理桑傑士宣布提前於11月29日大選，住房危機與民怨同步升溫。

英國衛報報導，西班牙總理桑傑士政府提出因應住房危機的緊急法案遭右派政黨否決後，桑傑士5日宣布，將於11月29日提前舉行大選。

桑傑士在宣布提前大選時為政府執政辯護，也承認政府過去犯過錯誤，但強調現在應該由西班牙民眾表達心聲。

西班牙政府為因應住房危機所提出的措施，主要體現在兩項法令，包括延長禁止驅逐令至2030年，以及針對短期租賃與合租制定相關規範。

然而，這兩項法令2日遭保守派人民黨（PP）、極右派「民聲黨」（Vox）及右翼加泰隆尼亞獨立派政黨「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts）投下反對票，未能獲得國會支持。

人民黨表示，否決政府法案是因為該黨認為，解決住房危機的關鍵在於「興建住宅」，而非採取「行政管制」。

法案遭否決後，聚集在國會外的民眾表達不滿，不時發出噓聲並高喊「可恥」及「你們的利潤，我們的悲劇」。

西班牙民眾長期對高昂租金及租約缺乏穩定性感到不滿，相關情緒在9月底進一步升高。當時，87歲婦人瑪麗卡門．阿巴斯卡爾被迫搬離位於馬德里的住所，她在當地居住長達70年，但收購其公寓的投資基金要求將租金調漲230%，讓她無力負擔。

阿巴斯卡爾的遭遇引發廣泛關注，成為數萬人走上街頭抗議的導火線。各地上周末舉行大規模示威，當局表示約7萬人3日在馬德里參加抗議活動，主辦單位則估計參與人數多達50萬人。

精華 FAQ

  • 因政府提出的住房緊急法案在國會遭右派否決，無法推動因應住房危機的措施。桑傑士因此宣布提前於11月29日舉行大選，讓民眾直接決定未來方向。

  • 法案主要包含兩項措施：將禁止驅逐令延長至2030年，並針對短期租賃與合租制定相關規範，目的是降低租屋市場壓力並改善住房危機。

  • 因為租金高漲、租約不穩定問題長期存在，87歲婦人被迫搬離住了70年的住所，更引發民眾共鳴，進而催化大規模抗議與街頭示威。

加泰隆尼亞 租金

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