我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

歷史重演？沖繩女子遭美軍劫殺 恐再掀反美軍浪潮

魁北克分離派有望勝選 卡尼團結加拿大訴求受考驗

中央社／蒙特婁4日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

魁北克省選舉預料由分離派魁人黨勝出，反映民眾對生活成本與公共服務的不滿，也將考驗卡尼強調團結加拿大對抗美國的政治訴求。

加拿大以法語人口為主的魁北克省（Quebec）5日將舉行選舉，分離主義政黨獲看好將勝出，這將考驗總理卡尼（MarkCarney）呼籲全國團結對抗美國的訴求。

中央社引述法新社報導，卡尼在魁北克廣受愛戴，而分離主義政黨魁人黨（Parti Quebecois）預計將取得勝利，不被視為對他抗衡美國總統川普之舉的否定。川普發起貿易戰並威脅將併吞加拿大，令加拿大人感到憤怒。

專家與民調指出，魁人黨可能將在經歷12年在野後重返執政，這主要與民眾對生活負擔能力和公共服務下滑感到不滿有關，而非出於魁北克人脫離加拿大的渴望日益增強。

最近民調顯示，支持魁北克獨立的民眾比例約達30%。

民調也顯示，魁人黨支持度約為30%，但在魁北克相對多數決（first-past-the-post）選舉制度下，這可能足以在擁有127席的國民議會（National Assembly）取得多數席次，因為聯邦主義陣營的選票預計將分散在多個政黨之間。

魁人黨黨魁普拉蒙東（Paul St-Pierre Plamondon）現年49歲、是一名律師，以縮寫PSPP廣為人知。他堅稱如果當選，他將舉行脫離加拿大公投，但不會在川普任內發起。

他8月曾表示，關於讓魁北克獨立的決定，「需要具備能進行理性且冷靜辯論的條件」。他補充表示，那樣的辯論不應「遭一名難以預測的總統的戲劇性行徑所綁架」，排除至少在2029年前舉行公投的可能性。

魁北克省先前曾舉行過兩次脫加公投。聯邦主義派在1980年輕鬆勝出，但1995年的公投結果異常接近，僅50.58%的選民支持留在加拿大。

這個人口約有900萬人的省分，將於5日早上9時30分開放投票所，結果將於晚間8時結束的數小時後揭曉。

普拉蒙東曾攻擊卡尼的聯邦政府，並表示如果他當選省長，與聯邦政府的關係將由「權力平衡」定義。他接受加拿大廣播電台（Radio-Canada）訪問時說：「我們將展開對話，但合作的前提是魁北克受到尊重。」

他補充說，如果魁北克未獲尊重，「我不會掩蓋這個不可接受的事實」。

精華 FAQ

  • 最受關注的是分離主義政黨魁人黨可能在12年在野後重返執政，並在127席的國民議會中取得多數席次，這將重塑魁北克與聯邦政府的互動。

  • 因為卡尼在魁北克本身頗受歡迎，而魁人黨的上升主要反映民眾對生活負擔和公共服務下滑的不滿，不完全等於支持魁北克脫離加拿大。

  • 黨魁普拉蒙東表示若當選會舉行脫加公投，但不會在川普任內推動，並認為應等到能進行理性冷靜辯論的條件成熟後再談。

加拿大 魁北克 卡尼

上一則

巴西大選整理包／波索納洛勝選機率飆85% 市場期待整頓財政

延伸閱讀

卡尼到法國屬地會馬克宏 稱全球新威脅下加強合作

卡尼到法國屬地會馬克宏 稱全球新威脅下加強合作
波士尼亞大選 親俄塞裔領袖杜迪克宣稱勝選

波士尼亞大選 親俄塞裔領袖杜迪克宣稱勝選
北卡州聯邦參議員選舉共和黨評估從探囊取物轉為擔心

北卡州聯邦參議員選舉共和黨評估從探囊取物轉為擔心
卡尼與馬克宏玩自拍又親密握手 加國、法國攜手太空國防計畫

卡尼與馬克宏玩自拍又親密握手 加國、法國攜手太空國防計畫

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」