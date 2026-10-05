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巴西大選整理包／波索納洛勝選機率飆85% 市場期待整頓財政

編譯劉忠勇／綜合外電
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自由黨（PL）總統候選人波索納洛將和現任總統魯拉進入第二輪決選。（路透）
自由黨（PL）總統候選人波索納洛將和現任總統魯拉進入第二輪決選。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

巴西大選首輪後波索納洛勝選機率大增，市場預期右轉政府將推動財政整頓並帶動資產上漲，但具體改革方案仍不明朗。

右派參議員波索納洛巴西總統大選首輪投票意外領先魯拉，勝選機率大增，巴西資產可望受激勵上漲。不過，市場期待的財政改革仍缺乏具體方案，能否兌現尚待觀察。巴西大選選情整理要點如下：

一、波索納洛決選勝算高

已開出98.8%選票中，波索納洛取得47.2%的有效票，現任總統魯拉為44.9%。 兩人將在10月25日進行第二輪決選。其他候選人合計取得近8%的選票，絕大多數投給右派候選人，決選時較可能轉而支持波索納洛。預測市場反映波索納洛勝選機率，從投票前的58%升至約85%。這是市場預測，並非民調支持率。

二、國會可能進一步右轉

波索納洛所屬的自由黨，預料將增加數席參院席次。參院對最高法院大法官和央行決策官員的人事任命，擁有最終決定權。

三、市場看好新政府整飭財政 巴西資產可望重新定價

投資人認為，波索納洛較可能推動巴西亟需的財政調整。彭博經濟研究分析依過去七個月資產價格對選情變化的反應估算，在其他條件不變下，若投資人完全相信波索納洛將勝選，巴西貨幣可能升值近4%，10年期公債殖利率可能下降約70個基點。

波索納洛將如何改善政府收支，目前仍不清楚。他承諾「大砍」支出，但缺乏具體內容，可行性也有疑問。 另一個觀察重點是，魯拉是否會在決選前，再動用尚未使用的經濟政策工具。

四、美巴關係可能改善，南美右派勢力擴大

若波索納洛當選，美巴關係可望改善，最具體的效果可能是關稅降低。

南美洲多數國家將由右派執政，與20年前的政治版圖形成鮮明對比，也可能強化川普所稱，他協助拉丁美洲向華府靠攏的說法。魯拉若落敗，全球南方及其他地區主張制衡美國的聲音，也將失去一位重要代表。

精華 FAQ

  • 因為他在已開出的98.8%選票中取得47.2%，領先魯拉的44.9%，且其他候選人的票源多數偏向右派，預計在決選時會流向波索納洛，因此預測市場將其勝率推升至約85%。

  • 投資人認為他較可能推動必要的財政調整，若市場完全相信其勝選，彭博經濟研究估算巴西貨幣可能升值近4%，10年期公債殖利率也可能下降約70個基點。

  • 美巴關係可能改善，最直接效果可能是關稅降低；同時南美多數國家將由右派執政，政治版圖與20年前相比明顯右轉，也削弱魯拉在全球南方的代表性。

波索納洛 巴西 參院

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