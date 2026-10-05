500校停課…法學生抗議5000人被捕 醞釀第3輪大示威

在巴黎附近的奧貝維埃鎮1所高中旁，蒙面示威者2日參加法國學生抗議運動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國學生抗議持續升溫，已引發大規模逮捕、校園停課與暴力衝突，政府一方面強硬維安，另一方面也提出補足人力與改善老舊校舍等回應措施。

法國巴黎警察局長弗和3日說，蔓延全法的學生抗議運動現已失控。他呼籲示威者回歸和平行動，也提醒示威者，當局會強力回應任何暴力和破壞行為。

自9月28日起，全法約5000人被捕，其中85%是未成年人，並造成數十人受傷，教師及民眾也遭攻擊。據估計，財產損失達數千萬歐元。外界批評警方對兒童採取過當手段。

弗和3日在公開信提到，最初發起這場運動的人，如今已無法控制局面。他呼籲學生停止封鎖學校和製造動亂，改採和平方式抗議。他寫道，回歸和平行動的時候到了；家長也有責任引導子女遠離「職業暴徒」（即職業抗議者）及其支持者的影響。

全法的鎮暴警察2日與高中生爆發衝突，工會也呼籲教師罷工。法國政府正設法遏止愈來愈暴力的抗議活動。示威者抗議教室老舊與經費不足等教育問題。

法國國家警察發言人福柯3日接受「RTL電台」訪問時說，逾600名員警因此負傷。法國「高中生工會聯盟」（USL）主席拉尼指稱，高中生期待政府提出具體措施，「但我們還沒看到任何成果」。

示威者預計自6日起展開新1波抗議活動。法國幾個學生工會已呼籲將6日訂為全國示威日。維安官員擔憂，1場有組織的抗議活動，恐出現更多或更嚴重的暴力行為，尤其在巴黎市中心，極左派的無政府主義者團體恐使此一學生抗議運動變調。

法國教育部長杰弗雷表示，受到學生抗議浪潮影響，全法多達500所學校繼續全面或部分停課。他並表示，自從抗議運動開始以來，已經有24所學校「遭到焚毀或洗劫」，已經有78名教育人員受傷，「這在過去從未發生過」。

杰弗雷說，這波停課主要是為因應運動領袖呼籲6日舉行「第三輪」大規模抗議而採取的安全預防措施。他承諾，將「部分、漸進式恢復上課」。

為回應學生訴求，總理勒克努（Sebastien Lecornu）4日公布時程表，敦促地方政府優先補足長期缺員和空缺職位。他同時宣布6日將召集各大區區長開會，討論改善全法多數老舊校舍事宜。