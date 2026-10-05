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西班牙進住房危機蔓延…馬德里7萬人上街 紮營怒吼居住正義

編譯中心／綜合4日電
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西班牙民眾上街抗議住房危機。（歐新社）
西班牙民眾上街抗議住房危機。（歐新社）

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文章摘要整理：

西班牙住房危機因國會否決改革法令再度升溫，全國近50座城市爆發示威，馬德里逾7萬人上街要求居住正義，並使首相桑傑士面臨提前大選壓力。

西班牙住房危機燒不停，由於國會日前否決左翼政府提出的住房改革法令，激起全國公憤，近50座城市3日爆發大規模示威遊行，首都馬德里逾7萬人走上街頭要求居住正義。除了遊行示威，數以百計在市中心太陽門廣場（Puerta del Sol）紮營的示威者也持續留守，近2天不斷有右翼人士與極右翼分子前往煽動，引發衝突。

西班牙住房危機延燒已久，本次危機導火線起源於9月23日，一名住在馬德里的87歲退休婦人瑪麗卡門．阿巴斯卡爾，因付不起被企業房東倍數調漲的房租，遭強制驅逐出她住了70年的公寓，引爆民眾長期累積的不滿。

為平息眾怒，西班牙社會勞工黨總理桑傑士領導的左翼聯合政府緊急擬定2項住房改革法令，內容包括暫停驅逐弱勢租戶直至2030年、自動續租約、提高旅遊短租公寓稅收，以及限制俗稱「禿鷲基金」的投機性購屋投資基金等措施。

然而，法案2日在國會表決時，遭到保守派主要反對黨聯手反對，最終遭到否決，再度點燃全民怒火，引發3日全國各地排山倒海的示威聲浪。

首都馬德里房客聯盟以「發動總罷工、租金減半，徵收禿鷲基金」為口號與訴求，號召民眾走上街頭。示威人潮兵分4路出發，最後遊行至馬德里市議會所在的西貝萊斯廣場匯合。

33歲的上班族布拉斯（Blas）指出，許多人將房租失控高漲的原因歸咎於外國人和移民，是不正義的仇恨言論，他認為，西班牙的租房問題在於「住房需求量日漸增加，但卻缺乏足夠的公共住宅及合理的房租」。

面對立法改革挫敗，總理桑傑士將與內閣成員商討，是否將預定於明年舉行的下屆國會大選提前至11月29日舉行。西班牙住房危機儼然已從民生經濟難題，演變成政壇震盪的催化劑。

西班牙民眾上街抗議住房危機，圖為人們在動中舉起「住房是用來居住的，而非用於投機」...
西班牙民眾上街抗議住房危機，圖為人們在動中舉起「住房是用來居住的，而非用於投機」橫幅。（歐新社）

精華 FAQ

  • 導火線是9月23日一名87歲馬德里退休婦人，因無力負擔企業房東倍數調漲的房租，被強制驅逐出住了70年的公寓，激起社會長期累積的不滿。

  • 改革法令包括暫停驅逐弱勢租戶直至2030年、自動續租約、提高旅遊短租公寓稅收，以及限制俗稱「禿鷲基金」的投機性購屋投資基金，以抑制炒作。

  • 法案遭保守派聯手否決後，住房危機迅速升高為政治危機。首相桑傑士將與內閣討論，是否把原定明年舉行的大選提前到11月29日。

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