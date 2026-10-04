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杜拜劫機為孤狼犯案？以總理：比起劫機更像自殺未遂

編譯彭馨儀／即時報導
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原被副機師挾持的杜拜航空。(路透)
原被副機師挾持的杜拜航空。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空班機在沙烏地上空遭副駕駛刺傷機長並企圖墜機，最終被乘客與機組制伏；以色列初步研判其為孤狼犯案，且可能帶有自殺與極端思想背景。

知情人士透露，以色列官方初步調查顯示，杜拜航空(FlyDubai)劫機未遂很可能是孤狼犯案。

川普總統1日曾暗示在空中發動攻擊的副駕駛可能與伊朗有關。「我們正在調查，」川普表示，「他們非常配合。根據我聽到的消息，答案是肯定的，但仍在釐清。」

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在9月30日則表示，「我不認為是劫機，這更像是一起自殺未遂。」

內唐亞胡1日接受福斯新聞網(FOX News)訪問時說，根據訊問收集到的個人資訊，得知副機師曾接受極端伊斯蘭主義洗腦。他表示襲擊者帶有自殺傾向，被制伏後曾高喊，「殺了我！殺了我！」

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，調查仍在全面進行，所有線索都仍在釐清中。

杜拜航空1073號航班9月30日從杜拜飛往特拉維夫時，在沙烏地阿拉伯上空，副駕駛刺傷機長並企圖撞毀飛機。

當時機長奮力抵抗並打開駕駛艙門，隨後乘客與機組員合力制伏副駕駛，2名休假機師接手控制飛機，成功迫降沙烏地阿拉伯塔布克機場(Tabuk Airport)。

副駕駛目前仍在阿拉伯聯合大公國接受第二輪訊問，以色列也派員前往阿聯參與調查。官方尚未公開副駕駛身分，但熟悉調查的消息人士2日指出，他是阿曼公民哈瑪米(Hamam al-Hammami)。

哈瑪米曾在阿曼航空(Oman Air)任職並接受機師訓練。消息人士稱，阿曼政府監控發現他曾造訪極端網站，公司將他轉調地勤後，於2024年辭職。

哈瑪米曾發布以色列航空(El Al)飛機在杜拜的影片，片尾附上基地組織(al-Qaeda)前領袖札瓦希里(Ayman al-Zawahiri)的照片，札瓦希里於2022年遭美軍空襲身亡。

哈瑪米隨後搬至杜拜，杜拜航空在未向阿曼政府背景審查情況下聘用他。

消息人士指出，哈瑪米雖為阿曼公民但並非在當地出生，大部分時間住在阿曼境外，其母為敘利亞人、父親為阿曼人。

阿曼政府尚未公開承認其國籍，消息人士推測他可能擁有雙重國籍，這或許可以解釋他為何獲准執行飛往以色列的航班。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，以色列官方初步調查傾向認為，這不是傳統劫機，而是由單一行動者發動的孤狼式攻擊，背後可能夾帶自殺傾向與極端思想動機。

  • 內唐亞胡表示，他不認為這是劫機，反而更像一起自殺未遂；他並稱從訊問資訊看來，嫌犯疑似曾遭極端伊斯蘭主義洗腦，行為帶有強烈自毀性。

  • 該航班9月30日自杜拜飛往特拉維夫時，副駕駛刺傷機長並企圖撞毀飛機，最後被機組與乘客制伏；消息人士稱他可能是阿曼公民，曾任阿曼航空機師。

杜拜 內唐亞胡 以色列

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