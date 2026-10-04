波索納洛之子在總統選舉意外領先魯拉 巴西政局可能大幅右轉

前總統波索納洛之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro）（上圖）在總統選舉首輪投票意外領先現任總統魯拉（下圖）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 巴西總統大選首輪爆冷，波索納洛之子領先魯拉，帶動右派在國會與地方選舉全面收穫，也使巴西政局與金融市場前景轉向保守。

巴西 總統大選首輪投票 出現意外結果，前總統波索納洛 之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro）領先現任總統魯拉，保守派盟友也在全國各地取得重大勝利，巴西政局可能大幅右轉。

周日首輪投票約91%選票開出後，波索納洛得票率約48%，左派的魯拉約44%。民調機構Datafolha在當地時間晚間7時左右預測，兩人將進入第二輪決選。

選前民調原本顯示，他在首輪投票將落後魯拉，結果表現遠優於預期，成為右派當晚大勝的焦點。右派在參議院和幾個重要州的州長選舉，也取得顯著進展。

這項結果幾乎篤定會在巴西周一開盤的金融市場士氣大振。投資人支持波索納洛，認為他較可能設法控制不斷擴大的財政赤字和攀升的公共債務。

魯拉則遭受重大打擊，將以落後之姿迎接10月25日的決選。這可能是他漫長政治生涯的最後一場選戰。

魯拉所屬的勞工黨和盟友，原本希望保住總統職位，同時在參議院和重要州長選舉阻擋波索納洛陣營。但這個在過去六次總統大選贏得五次的政黨，如今再度面對選民不再像以往認同其訴求的跡象。

右派兩年前在地方選舉取得進展，如今再下一城。不過，波索納洛的表現仍讓魯拉競選團隊措手不及。幕僚認為，選民不滿的不只是魯拉，而是整個勞工黨。

據兩位知情人士透露，魯拉陣營正準備迎接交鋒更激烈的決選，但也承認，首輪結果迫使團隊更深入檢討競選策略。

這場選舉的影響將遠超出巴西。繼保守派盟友近日在哥倫比亞、智利和秘魯勝選後，若波索納洛也勝出，將加快美國總統川普重新確立美國在美洲主導地位的步伐。

魯拉領導的巴西，是西半球少數仍抗拒川普所謂「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的國家之一，也一直是觀察拉丁美洲各國與中國走近的重要指標。川普正試圖扭轉這股趨勢。

川普自去年以來對巴西政局發揮重大影響。他曾對巴西加徵關稅，試圖協助前總統波索納洛免於定罪，但未能奏效。