波士尼亞大選 親俄塞裔領袖杜迪克宣稱勝選
波士尼亞大選在初步開票後，由親俄的杜迪克宣稱其陣營勝選，塞裔政黨並在總統席次與議會維持優勢，凸顯國內族群對立與政治風險。
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波士尼亞大選在初步開票後，由親俄的杜迪克宣稱其陣營勝選，塞裔政黨並在總統席次與議會維持優勢，凸顯國內族群對立與政治風險。
在選舉機構公布初步結果後，波士尼亞塞裔共和國親俄羅斯前總統杜迪克今天表示，所屬政黨將會繼續執政。
法新社報導，杜迪克（Milorad Dodik）在巴尼亞盧卡（Banja Luka）向支持者表示：「我在此宣布我們已經勝選。」他宣稱，所屬政黨在波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）以及聯邦3人總統制的塞裔席次中都保住執政地位。
自從1995年和平協議簽署以來，這套複雜體制將這個分裂國家維繫在一起。
美聯社報導，這場選舉受到經濟壓力、這個巴爾幹半島國家加入歐洲聯盟的前景，以及自從1992年至1995年的殘酷戰爭以來長期撕裂國家的族群緊張關係所左右。
親俄派杜迪克儘管未出現在選票上，卻主導整個選戰。他更以分離主義言論煽動對立，引發波士尼亞恐再陷動盪的疑慮。
杜迪克曾任波士尼亞塞裔共和國總統，去年因違抗監督波士尼亞和平協議的國際特使所作決定，被判有罪並且遭到禁止擔任公職。
開票近9成時，杜迪克右派盟友獨立社會民主聯盟（Alliance of Independent Social Democrats）的柯維然諾維奇（Zeljka Cvijanovic）已經拿下55%以上選票，在波士尼亞3人總統制中的塞裔席次中領先主要對手約30個百分點。
杜迪克深夜在記者會中表示，所屬政黨在塞裔共和國議會也將取得「絕對多數」，並且將勝選歸功於美國總統川普2024年「輝煌勝利」以及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的支持。
他說：「沒有人該要求我們改變政策。我們不會放棄，會為我們族人繼續奮鬥…我難以相信我們能贏到這個地步。」
杜迪克表示，他所屬政黨已在這次選舉中勝出，並可繼續執政。他同時聲稱，塞裔共和國與聯邦3人總統制中的塞裔席次都維持在自己陣營手中。 在開票接近9成時，杜迪克的盟友柯維然諾維奇已取得55%以上選票，於波士尼亞3人總統制的塞裔席次中，領先主要對手約30個百分點，優勢相當明顯。 因為杜迪克雖未列入選票，卻以分離主義言論主導選戰，加上經濟壓力、族群緊張與加入歐盟前景爭議，外界擔心波士尼亞再度陷入政治與社會不穩。
精華 FAQ
杜迪克表示，他所屬政黨已在這次選舉中勝出，並可繼續執政。他同時聲稱，塞裔共和國與聯邦3人總統制中的塞裔席次都維持在自己陣營手中。
在開票接近9成時，杜迪克的盟友柯維然諾維奇已取得55%以上選票，於波士尼亞3人總統制的塞裔席次中，領先主要對手約30個百分點，優勢相當明顯。
因為杜迪克雖未列入選票，卻以分離主義言論主導選戰，加上經濟壓力、族群緊張與加入歐盟前景爭議，外界擔心波士尼亞再度陷入政治與社會不穩。
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