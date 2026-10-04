英國基地疑似成為恐攻目標 美國空軍撤離所有轟炸機
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在英國費爾福皇家空軍基地疑似遭恐怖攻擊調查後，美國空軍已將駐紮當地的轟炸機撤回美國本土。這座基地過去曾頻繁出動B-52與B-1執行對伊朗任務。
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在英國費爾福皇家空軍基地疑似遭恐怖攻擊調查後，美國空軍已將駐紮當地的轟炸機撤回美國本土。這座基地過去曾頻繁出動B-52與B-1執行對伊朗任務。
在針對英國費爾福皇家空軍基地一起疑似恐怖攻擊陰謀展開調查後，美國空軍已經將駐紮這處由美軍營運、曾經用於打擊伊朗的空軍基地內的轟炸機調回國內。
美聯社報導，根據一位不願意具名的五角大廈官員說法，這些轟炸機已經被重新部署回美國本土的駐地。
軍事航空追蹤聯盟（Military Air Tracking Alliance）等飛航觀察團體表示，自從伊朗戰爭爆發初期以來，已經有數十架次B-52和B-1轟炸機從費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛執行任務。觀察人士指出，有多架B-1轟炸機今天離開該基地。
因為英國費爾福皇家空軍基地正遭調查是否涉及一起恐怖攻擊陰謀，美軍出於安全考量，已把駐紮在當地的轟炸機全部重新部署回美國本土。 它們原本駐紮在由美軍營運的英國費爾福皇家空軍基地，並在伊朗戰爭爆發初期以來，多次起飛執行任務，包含對相關目標的打擊行動。 美聯社引述五角大廈官員指出轟炸機已返美，飛航觀察團體也表示，今天有多架B-1轟炸機離開該基地，顯示撤離行動已經發生。
精華 FAQ
因為英國費爾福皇家空軍基地正遭調查是否涉及一起恐怖攻擊陰謀，美軍出於安全考量，已把駐紮在當地的轟炸機全部重新部署回美國本土。
它們原本駐紮在由美軍營運的英國費爾福皇家空軍基地，並在伊朗戰爭爆發初期以來，多次起飛執行任務，包含對相關目標的打擊行動。
美聯社引述五角大廈官員指出轟炸機已返美，飛航觀察團體也表示，今天有多架B-1轟炸機離開該基地，顯示撤離行動已經發生。
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