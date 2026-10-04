伊朗總統府：石油部長請辭獲准

伊朗總統府今天在聲明中宣布，由於中東戰爭導致加油站大排長龍，石油部長帕克尼加德（圖）已經辭職。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗總統府證實石油部長帕克尼加德請辭獲准，由國家石油公司執行長波瓦德代理部長；此事發生在中東戰爭與美伊衝突加劇、伊朗經濟承壓之際。

伊朗 總統府今天在聲明中宣布，由於中東戰爭導致加油站大排長龍，石油 部長帕克尼加德已經辭職。

法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting）引述總統府聲明指出，「在接受帕克尼加德（Mohsen Paknejad）辭呈後，伊朗國家石油公司（National Iranian Oil Company）執行長波瓦德（Hamid Bovard）已經奉總統命令出任代理石油部長」。

路透社報導，帕克尼加德自從2024年8月起擔任這個石油輸出國組織（OPEC）成員國的石油部長。帕克尼加德在伊朗和美國間持續7個月衝突對國家經濟造成壓力之際請辭。

國營媒體引述總統府官員表示：「在總統裴澤什基安（Pezeshkian）接受帕克尼加德辭呈後，波瓦德已經被任命為代理石油部長。」

在辭職消息公布前，國營媒體曾引述帕克尼加德談話表示，「我們出售石油的收益仍在持續進帳，如果真主允許，這種情況也會繼續下去」。