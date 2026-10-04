約5000人被捕 巴黎警察局長稱學生抗議運動失控 籲回歸和平示威

在巴黎附近的奧貝維埃鎮1所高中旁，蒙面示威者2日參加法國學生抗議運動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國學生抗議因不滿教育經費與校舍問題擴大失控，已造成大量逮捕與警民傷害，巴黎警方呼籲停止暴力並回到和平示威。

法國巴黎警察局長弗和3日說，蔓延全法的學生抗議運動現已失控。他呼籲示威者回歸和平行動，也提醒示威者，當局會強力回應任何暴力和破壞行為。

自9月28日起，全法約5000人被捕，大多是青少年，並造成數十人受傷。教師及民眾也遭攻擊。據估計，財產損失達數千萬歐元。

弗和3日在社媒X發布的公開信提到，最初發起這場運動的人，如今已無法控制局面。他呼籲學生停止封鎖學校和製造動亂，改採和平方式抗議。

弗和寫道，回歸和平行動的時候到了；家長也有責任引導子女遠離「職業暴徒」（即職業抗議者）及其支持者的影響。

全法的鎮暴警察2日與高中生爆發衝突，工會也呼籲教師罷工。法國政府正設法遏止愈來愈暴力的抗議活動。示威者抗議教室老舊與經費不足等教育問題。

法國國家警察發言人福柯3日接受「RTL電台」訪問時說，逾600名員警因此負傷。法國「高中生工會聯盟」（USL）主席拉尼指稱，高中生期待政府提出具體措施，「但我們還沒看到任何成果」。

示威者預計自6日起展開新1波抗議活動。法國幾個學生工會已呼籲將6日訂為全國示威日。維安官員擔憂，1場有組織的抗議活動，恐出現更多或更嚴重的暴力行為，尤其在巴黎市中心，極左派的無政府主義者團體恐使此一學生抗議運動變調。