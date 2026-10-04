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杜拜航空襲擊案 機師心理健康評估沒用？「沒人敢說真話」

編譯吳孟真／綜合報導
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杜拜航空日前發生攻擊事件，引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態，圖為杜拜...
杜拜航空日前發生攻擊事件，引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態，圖為杜拜航空的另一架航班。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空FZ1073事件引發外界重新檢視機師心理健康評估，但業界認為現行制度多靠自我揭露，難以找出少數高風險飛行員。

杜拜航空" rel="262832">杜拜航空FZ1073航班日前發生攻擊事件，再度引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態是否適合執飛。

英國金融時報(FT)報導，2015年德國之翼撞上阿爾卑斯山的空難事件，促使全球飛安監管機關引入新規，要求飛行員入行時需面對嚴格的心理測驗，每年還要體檢，包含回答是否有憂鬱和自殺傾向的心理健康問題。

飛行員、教官與航空安全專家表示，現行評估制度可能仍無法揪出極少數不適合進入航空業的人，或在漫長職涯中出現嚴重心理健康問題，甚至逐漸抱持極端意識形態的飛行員。一名商業機師直言，心理狀況「實際上等於靠自主申報，顯然都有所謂的正確答案」。

飛行員每年都得接受體檢，評估飛行途中因健康因素失去工作能力的風險，內容包含心理狀況，以及飲酒與用藥的問題。航空公司也會定期進行背景審查，看是否有支持極端主義的跡象。

但一名現役機師表示，他上一次接受完整的心理分析已經是20多年前的事；另一名機師則表示，都會針對年度體檢「提前準備」，「給出的答案會讓檢查者覺得一切安好」。

航空安全訓練機構McKechnie Aviation經營者麥克尼(Andrew McKechnie)指出，「飛行員收入取決於有效的體檢證明，因此可能因為擔心失去資格，而不願尋求協助，或主動揭露健康或心理問題」。

一位從事飛行員培訓的人士指出，「你根本不能承認自己有問題」，患有自閉症、注意力不足或憂鬱症的人根本不敢說出口，「除了飲食障礙或婚姻諮商之外，你幾乎不能尋求任何心理諮商」。

不過也有飛行員表示，更嚴格的檢查仍有助於發現心理狀況惡化或遭逢重大人生打擊者。2015年德國之翼空難造成150人喪生，被認定為是飛行員蓄意行為所致後，多數航空公司也建立更完整的內部通報機制，讓機組人員舉報可能不適合執飛的同事。多名受訪者表示，通報後的介入機制有助於讓陷入困境的機組人員獲得協助。

巴克萊分析師羅本伯格(Andrew Lobbenberg)說，FZ1073航班事件「可能促使監管機關與航空公司重新檢視心理篩檢、機組人員審查，以及駕駛艙內僅有兩名飛行員時的飛行控制安排」。

麥克尼則認為，加強心理測驗的效果有限，因為這等同假設「有意進行破壞或殺人行為的飛行員，會主動向同事、諮商師或體檢醫師透露想法」。

精華 FAQ

  • 因為事件再度讓外界懷疑，航空業是否真能及早發現飛行員的心理異常或極端傾向。此案也使監管機關與航空公司重新思考心理篩檢、機組審查與雙人駕駛艙安排。

  • 受訪飛行員與專家指出，制度多依賴自主申報，大家都知道有哪些「標準答案」，很難坦承真實狀況。加上收入和執照綁在一起，許多人擔心失去資格而不敢求助。

  • 文章提到，多數航空公司已建立更完整的內部通報機制，讓同事舉報可能不適任者，再由公司介入協助。部分專家也認為，檢視機組審查與駕駛艙人力配置同樣重要。

杜拜航空 杜拜 心理健康

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