我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

杜拜航空襲擊案定調 阿聯檢方：副機師企圖奪機恐攻

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜拜王儲拉希德(左)2日前往醫院探視受傷的印度籍機長馬查爾。(美聯社)
杜拜王儲拉希德(左)2日前往醫院探視受傷的印度籍機長馬查爾。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空一架飛往特拉維夫的班機發生副機師攻擊機長事件，阿聯檢方已指向其企圖實施恐攻，並持續調查動機與是否有其他關聯。

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件。阿拉伯聯合大公國通訊社(WAM)3日報導，阿聯檢察總長沙姆西(Dr. Hamad Saif Al Shamsi)表示，調查顯示副機師企圖實施恐怖行動。

沙姆西指出，副機師飛行期間開始執行計畫，從駕駛艙內拿起緊急情況時才使用的破門斧(crash ax)攻擊機長，並企圖控制飛機操縱系統。

沙姆西表示，調查仍在進行，以釐清事件完整經過、動機及是否涉及其他關聯，並完成技術檢驗及實體、數位證據分析。所有必要程序完成後，將公布最終調查結果。

杜拜航空FZ1073班機9月30日緊急降落沙烏地阿拉伯塔布克的蘇丹王子國際機場後...
杜拜航空FZ1073班機9月30日緊急降落沙烏地阿拉伯塔布克的蘇丹王子國際機場後，乘客站在客機旁，機尾可見受損痕跡。(美聯社)

根據稍早新聞，知情人士與以色列官員表示，涉案的副機師是阿曼公民哈瑪米(Hamam al-Hammami)，2025年曾因極端主義觀點引發疑慮，被阿曼國家航空公司撤職，但哈瑪米仍獲杜拜航空聘用，得以執飛阿聯與以色列間的敏感航線。他的領英(LinkedIn)頁面一則貼文影片最後出現賓拉丹(Osama Bin Laden)死後接掌凱達組織的札瓦希里(Ayman al-Zawahiri)，以及效忠凱達組織的巴拉維(Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi)照片。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士稱，哈瑪米在阿聯出生，父母分別是阿曼人、敘利亞人。哈瑪米在杜拜航空才任職八個月，也曾在「摩洛哥皇家航空公司」服務。

由機上乘客拍攝影片截圖顯示，副機長哈瑪米在被制伏過程中，頭部也負傷。(美聯社)
由機上乘客拍攝影片截圖顯示，副機長哈瑪米在被制伏過程中，頭部也負傷。(美聯社)

精華 FAQ

  • 事件發生在杜拜航空FZ1073班機，該機9月30日自杜拜飛往特拉維夫途中，副機師在飛行期間襲擊機長，並試圖控制駕駛系統。

  • 阿聯檢察總長表示，調查顯示副機師是企圖實施恐怖行動，且曾拿起駕駛艙內的破門斧攻擊機長，並嘗試奪取飛機操縱權。

  • 檢方表示調查仍在進行，將進一步釐清事件完整經過、作案動機、是否涉及其他關聯，並完成技術檢驗及實體、數位證據分析後公布結果。

杜拜 杜拜航空

上一則

法大選民調 極右派雷朋領先 曾涉詐領助理薪資獲輕判

下一則

巴西大選 盧拉決戰前總統子 並警告川普不要「干預」

延伸閱讀

犯罪宣言？杜拜航空副機師貼文 有凱達首腦與自殺炸彈客

犯罪宣言？杜拜航空副機師貼文 有凱達首腦與自殺炸彈客
杜拜航空喋血事件 副機師曾因激進思想遭阿曼禁飛

杜拜航空喋血事件 副機師曾因激進思想遭阿曼禁飛
杜拜航空喋血定調「恐攻未遂」砍人副機師昔熱愛飛行貼文曝光

杜拜航空喋血定調「恐攻未遂」砍人副機師昔熱愛飛行貼文曝光
杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

2026-10-01 22:03
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開