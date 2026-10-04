杜拜航空襲擊案定調 阿聯檢方：副機師企圖奪機恐攻

杜拜王儲拉希德(左)2日前往醫院探視受傷的印度籍機長馬查爾。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 杜拜航空一架飛往特拉維夫的班機發生副機師攻擊機長事件，阿聯檢方已指向其企圖實施恐攻，並持續調查動機與是否有其他關聯。

杜拜 航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件。阿拉伯聯合大公國通訊社(WAM)3日報導，阿聯檢察總長沙姆西(Dr. Hamad Saif Al Shamsi)表示，調查顯示副機師企圖實施恐怖行動。

沙姆西指出，副機師飛行期間開始執行計畫，從駕駛艙內拿起緊急情況時才使用的破門斧(crash ax)攻擊機長，並企圖控制飛機操縱系統。

沙姆西表示，調查仍在進行，以釐清事件完整經過、動機及是否涉及其他關聯，並完成技術檢驗及實體、數位證據分析。所有必要程序完成後，將公布最終調查結果。

杜拜航空FZ1073班機9月30日緊急降落沙烏地阿拉伯塔布克的蘇丹王子國際機場後，乘客站在客機旁，機尾可見受損痕跡。(美聯社)

根據稍早新聞，知情人士與以色列官員表示，涉案的副機師是阿曼公民哈瑪米(Hamam al-Hammami)，2025年曾因極端主義觀點引發疑慮，被阿曼國家航空公司撤職，但哈瑪米仍獲杜拜航空 聘用，得以執飛阿聯與以色列間的敏感航線。他的領英(LinkedIn)頁面一則貼文影片最後出現賓拉丹(Osama Bin Laden)死後接掌凱達組織的札瓦希里(Ayman al-Zawahiri)，以及效忠凱達組織的巴拉維(Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi)照片。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士稱，哈瑪米在阿聯出生，父母分別是阿曼人、敘利亞人。哈瑪米在杜拜航空才任職八個月，也曾在「摩洛哥皇家航空公司」服務。

由機上乘客拍攝影片截圖顯示，副機長哈瑪米在被制伏過程中，頭部也負傷。(美聯社)