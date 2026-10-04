北韓再射飛彈 稱會變軌難攔阻 韓美分析詳細規格

南韓首爾一處車站的民眾正關注北韓發射彈道飛彈的新聞報導。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北韓3日自元山發射彈道飛彈，宣稱具AI導引與低空變軌能力。

北韓3日自元山發射彈道飛彈，宣稱具AI導引與低空變軌能力。 重點二： 南韓與日本偵測數據略有差異，正與美方分析飛彈詳細規格。

南韓與日本偵測數據略有差異，正與美方分析飛彈詳細規格。 重點三：此舉發生在兩韓緊張升高之際，南韓批評北韓違反聯合國決議。

AI摘要 文章摘要整理： 北韓再度試射飛彈並宣稱具AI與變軌能力，但南韓、日本與美方仍在分析其型號與性能，事件也加劇朝鮮半島緊張情勢。

北韓 3日向東海發射一枚彈道飛彈，南韓 軍方表示，飛彈從北韓東部元山一帶發射，飛行超過700公里。北韓稍後證實進行「戰略武器」發射演習，並宣稱測試的是一枚結合人工智慧（AI）技術的中程戰略飛彈，能在低空改變飛行軌跡。北韓領導人金正恩 胞妹金與正更聲稱，這種飛行模式可使對手難以追蹤，甚至稱「沒有辦法避開這種攻擊」。不過，這些性能均為北韓方面公布的說法，目前沒有獨立證據證實。

南韓聯合參謀本部表示，當地時間上午6時30分左右偵測到北韓從元山地區向東海發射彈道飛彈，飛行距離超過700公里，目前正與美方分析飛彈的詳細規格。南韓軍方當時並未公布飛彈的確切型號，僅表示不排除是中程彈道飛彈或中長程彈道飛彈以縮短射程方式進行測試的可能性。

日本防衛省則估計，這枚飛彈飛行約680公里，最高高度約90公里，推定落在日本專屬經濟海域以外，目前沒有船舶或飛機受損的通報。由於南韓與日本公布的飛行數據略有差異，相關軍方仍在進一步分析。

北韓官方隨後透過官媒公布金與正的談話。她表示，這次演習使用中程戰略飛彈，由金正恩親自督導，並由一支負責特殊任務的火力分隊執行。她宣稱，北韓飛彈採用「波浪式」彈道模式時，對手無法從首次變軌位置持續追蹤，並稱這次測試證明相關特殊飛行模式具有優勢。

金與正進一步表示，這枚飛彈能在低空改變飛行軌跡，並已導入人工智慧技術。她據此宣稱南韓及日本難以掌握飛彈完整飛行狀況，並稱「沒有辦法避開這種攻擊」。不過，她沒有公布飛彈速度等詳細數據，也沒有提出足以獨立驗證AI導引及低空變軌能力的證據，因此相關性能目前仍應視為北韓的軍事宣稱。

南韓總統府國家安保室在發射後召開緊急安全情勢檢討會議，與國防部、聯合參謀本部等相關機關確認應對情況，並要求分析此次發射對南韓安全造成的影響、檢查戒備態勢及做好應變準備。南韓政府並批評北韓持續發射彈道飛彈違反聯合國安全理事會相關決議，要求平壤停止相關行動。

此次試射也發生在兩韓邊境緊張升高之際。9月21日，3名南韓軍人在非軍事區（DMZ）執行相關作業時遭地雷爆炸波及，其中2人傷勢嚴重。南韓軍方及聯合國軍司令部其後調查，認為事件涉及北韓埋設的地雷，並認定事件構成對韓戰停戰協定的違反，南韓要求北韓道歉。

北韓則否認對地雷爆炸事件負責。金與正批評南韓調查結果，稱相關指控毫無根據，並拒絕南韓提出的道歉要求。她也對首爾提出的對話倡議表達強硬立場。

北韓此次發射距離9月20日的上一輪試射約13天。當時北韓曾從元山地區向東海發射兩枚短程彈道飛彈。最新一次發射使朝鮮半島軍事緊張情勢再受關注，而南韓、美國正持續分析此次飛彈的具體型號與性能。