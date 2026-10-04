川普會氣炸？和平獎預測不在地球 國際太空站成大黑馬

專家表示，國際太空站是諾貝爾和平獎的優質選擇。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 諾貝爾和平獎預測出現黑馬，國際太空站成焦點。

諾貝爾和平獎預測出現黑馬，國際太空站成焦點。 重點二： 川普、卡尼與多個人權司法機構都在熱門名單內。

川普、卡尼與多個人權司法機構都在熱門名單內。 重點三：委員會將於10月9日公布得主，共有287份提名。

AI摘要 文章摘要整理： 今年諾貝爾和平獎預測出現意外焦點，國際太空站因象徵全球合作成為黑馬，同時川普、卡尼及多個人權與司法機構也在競爭名單中。

諾貝爾和平獎即將於本月9日出爐，預測人士表示，今年和平獎可能出現一個「其實沒那麼離譜」的選擇：把獎頒給國際太空站（ISS）；但地球上的競爭者同樣不少，包括美國總統川普 、加拿大 總理卡尼 、蘇丹緊急救援團隊、烏克蘭兒童權益倡議人士，及兩個重要國際法院。

頂尖預測專家、奧斯陸和平研究所（PRIO）代理所長耶洛（HaakonGjerløw）說，在多邊主義日益崩解、許多國家退回到維護地表上更狹隘國家利益之際，國際太空站（ISS）背後的機構，是人類探索宇宙過程中罕見的全球合作象徵。儘管地表政治衝突不斷，美、俄等國的太空人依然在軌道上共同生活、研究與攜手合作，這使它成為今年預測名單上的一大亮點。

耶洛今年的觀察名單，除了國際太空站外，還包括，烏克蘭兒童權益倡議人士庫列巴（MykolaKuleba）與國際救援組織「救助兒童會」（SavetheChildren）、蘇丹的草根救援網絡「緊急應變室」（EmergencyResponseRooms）、及保護記者委員會（CPJ）。根據外電統計，過去兩年，隨著地緣政治衝突爆發，全球記者死亡人數已寫下近45年有紀錄以來最高，使新聞自由保護團體呼聲極高。

此外，國際法院（ICJ）與國際刑事法院（ICC）也共同獲得耶洛點名。國際刑事法院近年因對俄羅斯總統普亭與以色列總理內坦雅胡等國家領袖發布逮捕令，在國際社會引發高度關注，一方面招致部分被針對強權的嚴厲批評與爭議，另一方面也獲得國際法律界與人權捍衛人士的肯定，被視為維護全球司法秩序的象徵。

相較於機構組織，個人候選人同樣充滿話題。美國總統川普毫不掩飾希望贏得諾貝爾和平獎的意願，今年也再次獲得提名。不過，外電分析指出，美國與以色列今年2月發動的伊朗戰爭目前仍未解，若把獎頒給川普，在當前複雜的國際局勢下，可能被外界視為一項高度爭議的選擇。

耶洛進一步表示，2025年和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（MaríaCorinaMachado）去年把個人獎牌送給川普的風波，在國際鬧得沸沸揚揚，這項插曲將使諾貝爾委員會評審今年更加審慎，仔細評估未來的得主是否可能因此承受來自川普的政治壓力。

與此同時，加拿大總理卡尼今年在國際舞台上表現也受到矚目。他受到關注的一大原因，是他在美國關稅、貿易保護主義等議題上，公開且強硬地與川普進行抗衡。這使卡尼在國際氣候金融與外交預測市場上的支持度一度飆升。

針對美加兩國在和平獎上的微妙牽動，多倫多大學名譽退休教授魏斯曼（NelsonWiseman）對此評論指出：「無論最終是誰拿到諾貝爾獎，川普都會不高興」，「若是卡尼得獎，美加關係恐怕會比現在更加緊張」。

根據挪威諾貝爾委員會官方數據，今年和平獎共計收到287份提名（包含208名個人與79個組織）。這場涵蓋星際象徵與地表地緣博弈的年度獎項，將於10月9日揭開最終謎底。