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法大規模高中生抗議延燒 傳極左派總統參選人幕後操作

編譯中心／綜合3日電
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法國爆發大規模學生抗議事件，波及735間學校。（路透）
法國爆發大規模學生抗議事件，波及735間學校。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國高中生抗議擴大，警民衝突與逮捕人數激增。
  • 重點二：學生訴求改善教育條件，反映校園資源與師資不足。
  • 重點三：政府指控極左派LFI介入，政治效應牽動總統大選。

AI摘要

文章摘要整理：

法國高中生抗議從巴黎擴散全國，因教育條件不佳引發警民衝突與大規模逮捕，政府同時指控極左派政黨在背後操作。

法國高中生2日點燃火堆與朝員警丟東西，警方則施放催淚瓦斯驅離，雙方均指控對方施暴。社運人士也呼籲，舉行新的集會，讓要求改善學生教育條件的抗議運動升級。明年約4月可望舉行法國總統大選首輪投票，選民將決定由誰接替現任總統馬克宏，這波運動已引發政治效應。

中央社綜合路透、法新社報導，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）指出，2日共有1747人遭到逮捕，有人「投擲物品、攻擊執法人員、教師、記者與路人」。

法國教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）和社運人士會談後說，全法3700所學校，2日達735所學校或多或少受波及，日減30%。他還說，2日有3位教職員受傷，1日則有31人受傷，將提出盡快替換缺席教師的計畫，以改善學生的教育條件。

這波運動9月從巴黎地區開始延燒至全法，高中高年級的學生封鎖學校出入口，並和維安的警方爆發衝突。參加示威抗議的學生主張，他們在校時間太長且上課條件不佳，像教室太熱且教職員頻頻缺席。

巴黎郊區龐坦一名15歲學生2日表示，自己的學生每班有35名學生，教室椅子不夠；午餐時間才1小時，學生來不及吃飯或「覓食」；校舍也很破舊，政府多年來對教育的投資不足。

據馬克宏政府1日提出的2027財年總預算案，教育預算增幅為1.7%至655.3億歐元（約737.4億美元），此一增幅低於法國通膨率，該預算金額不含教師退休金。

法國政府表示，高中生雖有權宣洩不滿，但政府仍譴責暴力行為，例如員警被一群青少年追逐、踹打和圍毆。

法國政府指控極左派政黨「不屈法國」（LFI）在背後操作，該黨領袖梅蘭雄將再次角逐總統寶座。該黨高層班巴爾則批評政府散布此一「陰謀論」。法國教育部長杰弗雷認為，高中生運動正遭極端暴力邊緣團體的綁架，暗批LFI是幕後黑手。

精華 FAQ

  • 學生主張在校時間過長、教室悶熱、午餐時間不足，且常有教職員缺席；他們也批評班級人數過多、校舍老舊，認為政府長期對教育投入不足。

  • 當天學生點燃火堆並向員警丟擲物品，警方則以催淚瓦斯驅離；內政部表示有1747人遭逮捕，且有人攻擊執法人員、教師、記者與路人。

  • 因明年4月左右將舉行總統大選首輪投票，抗議已被政府解讀為可能影響選情；官方還指控極左派不屈法國介入，相關爭議使事件更具政治性。

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