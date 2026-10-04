巴西大選 盧拉決戰前總統子 並警告川普不要「干預」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 盧拉與博索納羅之子弗拉維奧競爭激烈，民調差距在誤差範圍內。

盧拉與博索納羅之子弗拉維奧競爭激烈，民調差距在誤差範圍內。 重點二： 首輪民調盧拉42%、弗拉維奧38%，預料將進入10月25日決選。

首輪民調盧拉42%、弗拉維奧38%，預料將進入10月25日決選。 重點三：盧拉主打民主與主權，弗拉維奧聚焦治安與親美經濟路線。

AI摘要 文章摘要整理： 巴西大選4日登場，盧拉與弗拉維奧民調接近，預料將進入第二輪決選；選戰焦點涵蓋治安、通膨、貪腐與外交路線之爭。

巴西 總統大選4日登場，現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）爭取第4個任期，主要對手為極右派前總統博索納羅長子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）。選前民調顯示，兩人支持度接近，盧拉在模擬第二輪投票 中以48%對45%領先弗拉維奧，但差距仍在民調誤差範圍內，選情膠著。

Datafolha最新民調顯示，盧拉在首輪投票支持度約42%，弗拉維奧約38%，兩人均明顯領先其他候選人。由於首輪須取得過半選票才能直接當選，預料兩人將進入10月25日舉行的第二輪決選。巴西近年政治高度兩極化，治安、通貨膨脹、貪腐及教育等民生議題，將成為選民關注焦點。

80歲的盧拉曾三度出任總統，此次以維護民主、國家主權及縮小貧富差距為主要訴求，並強調延續社會福利政策。他在競選活動中警告極右勢力回朝的風險，形容這次選舉是民主與「野蠻主義」之間的選擇，同時批評美國總統川普 不應干預巴西內政。

弗拉維奧則承接父親博索納羅的保守派政治勢力，主打治安及打擊有組織犯罪，提出增加監獄容量等政策，經濟上主張小政府及自由市場。分析認為，若弗拉維奧當選，巴西外交政策可能更接近父親任內的親美路線，並與川普政府在西半球安全及經貿政策上加強合作。

巴西政府過去曾指責川普政府試圖干預巴西政治，加上巴西最高法院附近近日出現疑似炸彈威脅事件，使大選前的安全及政治氣氛更加緊張。此次選舉結果不僅攸關巴西未來四年的內政，也將影響這個拉丁美洲最大經濟體與美國、中國及金磚國家的外交關係。