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法大選民調 極右派雷朋領先 曾涉詐領助理薪資獲輕判

編譯茅毅／綜合3日電
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文章重點整理：

  • 重點一：最新民調顯示雷朋支持度居首，領先其他主要候選人。
  • 重點二：巴黎上訴法院輕判爭議案，使雷朋得以參加總統大選。
  • 重點三：若雷朋當選，巴德拉可望成為法國首位極右派總理。

距明年法國總統大選已不到200天。法國國際廣播電台（RFI）3日報導，法國極右派從來沒像現在如此接近總統寶座。據幾份最新民調，大選首輪投票的參選人支持度，依序為極右派「國民聯盟」（RN）的瑪蘅．雷朋（3成1至3成6間）、中間偏右「地平線黨」的菲力普（1成6）、極左派「不屈法國」（LFI）的梅蘭雄（1成5）。

RN現任黨魁巴德拉年僅31歲，由58歲的瑪蘅．雷朋一手提拔，兩人分工明確。若瑪蘅．雷朋入主法國總統府艾里賽宮，成為法國第五共和首位極右派總統，就任命巴德拉為總理，將是第五共和首位極右派總理。

瑪蘅．雷朋此前被控詐領應該用於支付助理薪資的歐洲議會經費，但巴黎上訴法院7月7日輕判，讓她能參加可望明年4月舉行的大選第一輪投票。她當天隨即宣布參選總統，除了接受法媒專訪時喊冤，並向最高法院提起上訴，並強調她的清白「應由法國選民做出最終決定」，「今晚，我就是一個候選人了」。

外界原本以為，若瑪蘅．雷朋因此被褫奪公權的時間太長而無法參選，RN就會改由巴德拉上陣。

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