杜拜航空喋血定調「恐攻未遂」砍人副機師昔熱愛飛行貼文曝光

阿拉伯聯合大公國廉航「杜拜航空」1073號班機9月30日驚傳空中喋血，阿曼籍副機師哈瑪米涉嫌持斧砍傷機長，企圖奪取飛機控制權，險些讓載有170多人的客機墜毀。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 杜拜航空1073號班機驚傳副機師持斧攻擊機長並疑似奪機，阿聯已定調為恐攻未遂，當局正追查其激進化過程與安全查核疏漏。

阿拉伯聯合大公國廉航「杜拜 航空」1073號班機9月30日驚傳空中喋血，阿曼籍副機師哈瑪米涉嫌持斧砍傷機長，企圖奪取飛機控制權，險些讓載有170多人的客機墜毀。哈瑪米4年前曾在社群網站寫下對飛行的熱愛，另一方面，他過往大量貼文也流露反對女性外出工作等保守觀念；如今調查人員正追查，這名曾嚮往飛行的機師，究竟如何一步步走向激進化。

路透報導，阿聯檢察總長沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）3日正式將這起事件定調為恐怖攻擊未遂，當時機上主要為以色列 籍乘客。阿聯和杜拜航空 公司仍未正式公開副機師哈瑪米（Hamam al-Hammami）姓名；當局仍在釐清犯案動機，以色列方面將參與調查。

調查正聚焦哈瑪米如何走向激進化，以及他曾因極端思想遭禁飛，為何仍能通過安全查核，重新進入駕駛艙並獲杜拜航空聘用。

哈瑪米2022年6月曾發文大談自己對飛行的熱愛，形容航空與飛行訓練最迷人的地方，就在於「完全不是一成不變的例行公事」。他還寫道：「第一次單飛、第一次駕駛載有乘客的飛機降落，都是令人永生難忘的時刻。」這篇貼文如今已刪除。

29歲的哈瑪米父親是阿曼人、母親是敘利亞人，長期居住杜拜，成長期間也曾在內戰中的敘利亞生活。知情人士指出，調查人員目前正追查，他是否可能是在當地開始走向激進化。

哈瑪米後來進入國營阿曼航空（Oman Air）任職，但當局發現他曾瀏覽極端主義網站後，公司禁止他執飛，安排接受去激進化課程，並轉任內勤。

遭阿曼航空禁飛後，哈瑪米仍持續尋找飛行工作。他2025年曾赴摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc）接受3個月訓練，但之後的任職申請遭拒；今年2月則獲杜拜航空聘用。目前仍不清楚杜拜航空當時如何進行安全背景查核。

知情人士透露，哈瑪米後來到海外求職期間，阿曼方面未曾收到其他國家要求提供資料、協助進行聘雇背景查核。

華爾街日報另翻查哈瑪米已刪除的社群帳號，發現網路時光機（Wayback Machine）仍留有他X帳號超過3000張貼文截圖，其中不少內容流露反對女性外出工作的保守觀念。

哈瑪米2021年曾自曝開設假帳號，冒充敘利亞人或黎巴嫩人接觸沙烏地女性，之後又批評部分女性輕易傳送自己的照片，是「看輕自己」。他另一次提到，一名女性因想當咖啡師，而不是留在家中當家庭主婦，最終拒絕了他；哈瑪米則寫道：「我的原則是，妻子不能工作。」

更值得注意的是，攻擊事件當天，他如今已刪除的Instagram帳號也曾發布多則貼文。其中一篇以燈光串連麥加、麥地那與耶路撒冷，並引用19世紀埃及詩人巴魯迪（Mahmoud Sami al-Baroudi）的詩句：「我的心堅定，我的靈魂自由……人又何必畏懼靈魂離去？生命的終點，難道不就是一場分離嗎？」

事件後，哈瑪米已由沙烏地阿拉伯移交阿聯接受訊問。一名了解偵訊內容的沙國官員透露，他已承認有意讓客機墜毀，並表示自己「不怕死」。