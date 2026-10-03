讚杜拜航空受傷機長「真正英雄」內唐亞胡邀訪以色列

杜拜王儲（左）10月2日探望受傷的印度籍機長馬查爾。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 以色列總理內唐亞胡讚揚杜拜航空受傷機長馬查爾為英雄，並邀他與莫迪訪以出席國慶點火儀式；該班機此前遭副機師持斧攻擊，機長負傷仍協助乘客制服對方並安全迫降。

杜拜航空 日前一架飛往特拉維夫的班機遭副機師持斧攻擊，負傷機長仍設法化解危機。以色列 總理內唐亞胡 （Benjamin Netanyahu）今天邀請這名印度籍機長以貴賓身分訪問以色列。

法新社報導，內唐亞胡表示，他希望印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）以及印度總理莫迪（Narendra Modi）能在明年5月以色列國慶的全國儀式上共同點燃火炬。他指出，這個榮譽通常只保留給以色列公民。

內唐亞胡在與住院接受治療的馬查爾通電話時表示，「你是印度與以色列這兩個勇敢民族的真正英雄，也是全世界的英雄」，並透過總理辦公室發布了相關影片。

路透報導，杜拜航空編號FZ1073的班機9月30日從杜拜（Dubai）飛往特拉維夫（Tel Aviv），載有逾170名乘客與機組員。飛機進入沙烏地阿拉伯領空後突然大幅轉向，並兩度急劇俯衝，最劇烈的一次在30多秒內下降逾1.6萬英尺，之後恢復穩定。

飛機隨後發出緊急狀況及「非法干擾」遇險訊號，並在約旦領空改變航道，最後改降沙烏地塔布克（Tabuk）機場。

飛機俯衝期間，受傷倒地的機長仍設法打開駕駛艙門，讓乘客進入駕駛艙並制服副機師；之後一名乘客協助穩住飛機，機上兩名休假飛行員接手操控並安全降落。

阿拉伯聯合大公國調查人員表示，這起「恐怖行動」是由副機師策劃，他使用駕駛艙內原供緊急使用的斧頭攻擊馬查爾。

法新社報導，被問及事發過程時，馬查爾說，副機師曾要求花時間祈禱，虔誠的穆斯林每天5次禱告，「很多在地員工都會祈禱，這並不奇怪。當他祈禱時，出於尊重，我就只看著前方，沒有看後面」。

「大約4到5分鐘後，我後腦突然被重重一擊，我當下以為飛機受到重大損壞，察覺情況不對勁。」

「可接著，攻擊一下一下接連襲來。這時我才意識到問題不是飛機，而是和我同在駕駛艙內的另一個人。」

馬查爾表示，由於受傷記憶並不十分清楚，但他設法打開了駕駛艙門，「但我想他又把門關上了。」

「那時，我知道自己還剩下最後一搏。」馬查爾解釋說，因為他清楚若不這麼做就必死無疑。「就在那時，我全力以赴，用盡全身力量衝向門口，打開門，幸運的是外面有人在等。」