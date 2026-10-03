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IMF、世銀年會曼谷將登場 泰民團籲由人民決定發展未來

中央社／曼谷3日專電
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泰國民間團體2日宣布成立「人民反對IMF與世銀網絡」，批評國際貨幣基金（IMF）...
泰國民間團體2日宣布成立「人民反對IMF與世銀網絡」，批評國際貨幣基金（IMF）與世界銀行主導的經濟發展模式將成本轉嫁民眾。（人民反對IMF與世銀網絡提供）

AI摘要

文章摘要整理：

IMF與世界銀行年會將在曼谷舉行，泰國多個民間團體批評其發展模式加重民眾負擔，並成立反對網絡，準備在會期發起公民運動。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行年會12日將在曼谷登場，泰國民間團體昨天舉行記者會，宣布成立「人民反對IMF與世銀網絡」，批評IMF與世銀主導的經濟發展模式將成本轉嫁民眾，呼籲人民重新取得決定國家發展方向的權力。

來自婦女、城市貧民、勞工及社運團體代表2日在記者會上，以「誰付帳？人民被迫承擔未曾選擇的發展願景之隱性成本」為主題，表達對IMF和世界銀行（World Bank）年會在曼谷舉行的不滿。

IMF和世界銀行年會將於10月12日至18日在泰國舉行，這是泰國繼1991年後，時隔35年再度主辦這項國際金融界年度盛事。

泰國民間團體也在記者會上宣布成立「人民反對IMF與世銀網絡」，代表巴拉農（Pranom Somwong）表示，過去強權以武力控制國家，如今則透過經濟政策施加影響。

她說：「若把世界比喻成一座大型市場，美國或歐洲等強權是市場主人，世界銀行和IMF是管理及放貸機構，泰國則只是沒有議價能力的攤販。」

她並批評泰國政府在此模式下成為「看守市場的人」，未能充分照顧人民生活，反而在民眾爭取權益時加以壓制。

另一代表沙恩希里（Saengsiri Treemarkha）強調，反對新自由主義資本主義主導的發展結構。她說，政府試圖降低自身社會福利負擔，卻維持原有權力，同時讓大型企業取得更大影響力，使民眾面臨壟斷及土地遭併吞等問題。

該網絡組織表示，將在IMF和世界銀行年會期間，於曼谷發起大型公民運動表達訴求。

泰國民間團體2日在曼谷舉行記者會，與會人士手持標語，表達反對世界銀行與國際貨幣基...
泰國民間團體2日在曼谷舉行記者會，與會人士手持標語，表達反對世界銀行與國際貨幣基金（IMF）的立場。（人民反對IMF與世銀網絡提供）

精華 FAQ

  • 他們認為IMF與世界銀行主導的經濟發展模式，常把成本與風險轉嫁給一般民眾，讓人民承擔未曾選擇的發展代價，因此公開表達不滿。

  • 年會將於10月12日至18日在泰國曼谷舉行，這也是泰國繼1991年後，時隔35年再次主辦這項國際金融界的重要年度活動。

  • 相關團體已宣布成立「人民反對IMF與世銀網絡」，並表示會在年會期間於曼谷發起大型公民運動，要求人民重新掌握國家發展方向的決定權。

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