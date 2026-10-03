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最富有企業家「自願捐款」難救俄財政赤字 明年國防預算漲27%

編譯中心／綜合2日電
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烏克蘭估算俄軍9月折損4.6萬人創下今年新高，已逼近烏克蘭讓俄軍「每月損失5萬人...
烏克蘭估算俄軍9月折損4.6萬人創下今年新高，已逼近烏克蘭讓俄軍「每月損失5萬人」的目標；圖為俄羅斯總統普亭2日在靶場視察軍事演習。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯靠富豪自願捐款與加稅、借款填補赤字，但在戰爭壓力下，國防支出仍將大幅上升，未來三年財政負擔持續沉重。

俄羅斯政府最新預算文件顯示，俄羅斯富有商界人士今年迄今向國庫提供4710億盧布（逾56億美元）的「自願性收入」，相當於政府今年支出的逾1%。相關捐款是在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年3月與主要商界人士舉行閉門會議後增加。

綜合路透等媒體報導，俄羅斯今年預算赤字預計達國內生產毛額（GDP）的3.2%，約7.3兆盧布（約870億美元）。另彭博引述俄羅斯政府1日送交國會審議的草案，2027年的國防預算編列，大約是17兆盧布，比先前的目標調升27%；到了2028年，國防支出只會微幅下降至16.6兆盧布，顯示軍費高昂的局面至少還會持續三年。

此外，普亭3月與俄羅斯主要商界人士舉行閉門會議，與會者多數受到西方國家制裁，完整名單並未公開。普亭9月曾表示，相關會議後已有「數千億」盧布捐入國庫。

克里姆林宮表示，一名未具名商界人士在會中提出相關倡議，認為許多俄羅斯富豪在1990年代透過與國家的關係累積財富，因此如今有義務為國家預算提供資金。克里姆林宮其後表示，其中一名與會者主動提出捐出一筆「非常大」的資金，普亭對此表示歡迎。

俄羅斯政府預算文件將相關款項列為「自願性收入」，但未公布個別企業或人士的捐款金額。路透指出，4710億盧布的自願性收入已高於企業暴利稅所帶來的收入。

俄羅斯政府今年預計出現7.3兆盧布預算赤字，占GDP約3.2%，是原先設定1.6%目標的兩倍。路透指出，如果沒有這筆4710億盧布的自願性收入，預算赤字占GDP比率可能升至約3.4%。

俄羅斯政府同時提高稅收及增加借款，以支應預算赤字及軍事、安全支出。2026年軍事及安全支出預計占政府總預算支出的38%。政府另計畫透過出售近年查扣的私人企業資產取得約3850億盧布收入。

在俄烏戰場方面，烏克蘭武裝部隊總參謀部10月1日公布估算，俄軍9月人員損失約4萬6230人，是烏方統計的2026年單月最高數字。7月及8月的估計損失分別為4萬2860人及4萬2020人；今年1月則為3萬1710人，9月較1月增加近46%。

烏克蘭方面表示，造成俄軍人員大量損失是其戰略目標之一。烏克蘭國防部長費多羅夫1月曾表示，烏方目標是讓俄軍每月承受約5萬人的人員損失。

德國國際與安全事務研究所（SWP）研究員克魯格（Janis Kluge）根據俄羅斯地方預算資料估算，俄羅斯今年前8個月約簽署23萬4000份軍事服役合約，低於2025年同期約26萬份。

此外，烏克蘭情報部門表示，俄羅斯總參謀部已準備在有需要時於2026年動員約30萬人，2027年再動員約30萬人。上述屬於烏克蘭方面的情報評估，俄羅斯政府目前並未正式公布相關動員計畫。

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李靖棠

2026年10月1日週四 下午11:30

加入為 Google 偏好來源

（另開新視窗）

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2025年11月24日，俄羅斯聖彼得堡，一名路人走過寫著「俄羅斯的驕傲」的廣告看板，上面印有參與烏克蘭軍事行動的俄軍士兵。（美聯社）

隨著俄烏戰爭即將進入第五年，並持續消耗兩個當事國家龐大資源，俄羅斯政府近期向國會提交最新版本預算草案，克里姆林宮計畫在未來三年內，將國防支出維持在接近歷史新高水準。這項長期戰時開支急劇重塑俄羅斯財政結構，迫使政府必須重新搜尋新財源，從採礦業的超額利潤、到出售沒收資產都成為官方籌錢的主要手段。

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精華 FAQ

  • 俄羅斯政府文件顯示，今年迄今富有商界人士已向國庫提供4710億盧布，折合逾56億美元，名目上列為「自願性收入」，規模已高於企業暴利稅帶來的收入。

  • 捐款增加與普亭今年3月和主要商界人士的閉門會議有關。克里姆林宮稱，部分富豪主張既然過去透過與國家的關係致富，如今就應為國家預算提供資金。

  • 俄羅斯今年赤字估計達GDP的3.2%，約7.3兆盧布；2027年國防預算約17兆盧布，較先前目標調升27%，2028年僅微降，顯示高軍費至少還會持續三年。

俄羅斯 普亭

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