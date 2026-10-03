杜拜航空機長「不能讓大家喪命」牙醫乘客神救援：其實已向妻告別

印度籍機長馬查爾（左）1日視訊印度總理莫迪（右）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 杜拜航空一架客機遭副機長襲擊機長，機長受傷仍奮力開門救下174名乘客，牙醫乘客也即時急救，航班最終改降沙烏地阿拉伯。

杜拜 航空" rel="262832">杜拜航空 一架班機近日發生副機長襲擊機長的事件，印度 籍機長馬查爾2日透過視訊告訴印度總理莫迪，他為了保護機上乘客而採取行動，「自己不能讓大家喪命」。莫迪則讚揚馬查爾的行動協助拯救上百人性命，阻止了一場大慘劇。

莫迪於社群媒體發布一段影片顯示，馬查爾躺在病床上說道：「我當時試著保住自己性命，但我知道自己不能讓大家喪命。」

杜拜航空一架波音737客機9月30日原本預定要從阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫，當時機上載有174名乘客。

擁有17年飛行經驗的馬查爾表示：「我有多處傷勢，倒了下去。那時，自己能感覺飛機正下墜。我知道這是最後一搏，駕駛艙門就在那裡。」

他還指出：「儘管在那時遭到襲擊，但我還是打開門，大家都進來了。」

馬查爾提到，多年飛行經驗使他即使在受傷的情況下， 也能明白發生什麼事。

在乘客與機組人員共同合作下，最終客機改變航線避免墜毀，且迫降於沙烏地阿拉伯。

搭乘同班客機的以色列牙醫肖塔表示，機長大量失血，但仍努力保持清醒並成功打開駕駛艙門，救了機上174人的性命。

新德里電視台網站報導，肖塔事發時航班上4名最先衝向駕駛艙的乘客之一，協助制伏副機師後，他是第一個為馬查爾進行急救的人。肖塔事後回憶，不禁哽咽稱，自己當時曾對身旁妻子說「我要去幫忙」，但實際上心裡是在跟她告別。

肖塔接受以色列媒體訪問時回憶當時驚恐的情景說：「我沒有猶豫。我看到情況不對就跑了過去。」

肖塔說，機長渾身都是傷口，頭部和雙手皮開肉綻，幾乎像要被切成兩截，倒臥血泊中仍保持清醒與他們對話，「一直在祈禱並且跟我說話，我當時害怕我們真的會失去他」。

這名牙醫表示，飛機在沙烏地阿拉伯塔布克市（Tabuk）緊急降落後，沙烏地醫療團隊接手治療機長，「我從他們那裡得知機長撐了下來並已脫離危險」。

相關當局正調查事件詳細情況，據報副機長在飛行途中襲擊馬查爾，並引發爭奪飛機控制權的肢體衝突。

表揚杜拜航空印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），印度孟買街頭已出現畫像。（美聯社）