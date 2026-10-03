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「空中浩劫」模擬逼真 乘客靠看影集救全機 製作人意外

編譯中心／綜合2日電
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乘客是哈尤恩表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)
乘客是哈尤恩表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

FlyDubai航班遭副機師刺傷機長並急墜，乘客哈尤恩因熟悉《空中浩劫》內容協助控制機況，最終由機組與乘客合力化解危機。

杜拜航空" rel="262832">杜拜航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，疑似企圖讓飛機墜毀，所幸機長設法擊退副機師並解鎖駕駛艙門，讓乘客與機組人員衝入駕駛艙制伏副機師。其中一名乘客正是空難調查節目「空中浩劫」的觀眾，並運用節目內容協助飛機恢復穩定，執行製作人也對此做出回應。

CBS新聞報導，這名乘客是哈尤恩（Yaniv Hayun）。他在機場告訴以色列總理內唐亞胡，自己因為看過「空中浩劫」，所以知道該怎麼做。他說，飛機前方一片混亂時，自己「朝駕駛艙跑去」，接著飛機「進入非常陡峭的機頭朝下俯衝」。

哈尤恩透露，在協助壓制副機師後，他「開始把飛機操縱桿往後拉」，飛機之後「開始稍微恢復水平」，接著由機上其他飛行員接手操控，兩名不值勤的飛行員最終取得飛機控制權，並在沙烏地阿拉伯塔布克緊急降落。

「空中浩劫」是加拿大影集，根據真實報告檢視全球重大空難事故，已播出超過20年、製作超過200集。執行製作人拜斯特拉姆得知節目內容在FZ1073事件中派上用場後表示，沒想到有人會把節目內容運用到真實情境，但「空中浩劫」的模擬相當逼真，從節目得到一些正確資訊，「是一個非常棒的附帶成果」。

被問到是否計畫根據FZ1073事件製作一集節目時，拜斯特拉姆說：「如果可以從這起事件中學到有價值的航空安全教訓，那麼我們絕對會做。」

FZ1073班機在短短40秒內急墜4000公尺，以色列前戰鬥機飛行員、前以色列航空機長佩雷格（Alon Pereg）分析事發經過，稱「再過40秒就可能墜毀」，然而，這種極度危險的狀況可能反而打亂攻擊者的行動，成為扭轉局勢的關鍵。

精華 FAQ

  • 這架從杜拜飛往特拉維夫的班機，9月30日發生副機師刺傷機長事件，外界懷疑他想讓飛機墜毀，機上隨即陷入高度混亂。

  • 乘客哈尤恩衝向駕駛艙，協助壓制副機師後，還把操縱桿往後拉，讓飛機稍微恢復水平，之後由其他飛行員接手控制。

  • 執行製作人拜斯特拉姆表示，沒想到節目會被用在真實危機中，但也認為模擬相當逼真，若能帶來有價值的航空安全教訓，會考慮製作相關一集。

內唐亞胡 杜拜航空 杜拜

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