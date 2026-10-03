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學生抗議資源匱乏釀暴力衝突 法400校停課2千人遭逮

編譯中心／綜合2日電
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法國各地高中生抗議教師不足和學習條件惡化，近日罷課示威，但逐漸演變成治安和政治的...
法國各地高中生抗議教師不足和學習條件惡化，近日罷課示威，但逐漸演變成治安和政治的雙重危機。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國學生因班級過大、師資短缺與校舍老舊等問題發動抗議，行動已擴及全國並引發暴力衝突，造成多人受傷、近2千人遭逮，約400所學校停課。

法國學生抗議資源匱乏等教育問題的行動在部分地區演變成暴力衝突，預計2日有約400所學校持續停課。

路透報導，法國教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）昨晚接受法國電視二台（France 2）訪問時表示：「據我所知，將有400多所學校與其他教育機構關閉。」

與法國總理勒柯努（Sebastien Lecornu）關係密切的消息人士指出，情報單位在危機處理會議上表示，這場抗議行動是由極左派政客發起，其中包括極左翼政黨「不屈法國」（La France Insoumise）成員。

不屈法國籍國會議員波雅爾（Louis Boyard）接受法國電視台訪問時否認這項說法。

法國各地高中生因不滿課表安排、班級人數過多、師資短缺以及酷暑高溫下校舍老舊破敗等問題，上個月在巴黎地區爆發，但隨著抗議蔓延至全國各地，行動變得日益暴力，造成數十人受傷，警方也逮捕了數百人。部分抗議者焚燒垃圾桶並設置路障，甚至傳出多所學校校長與教職員遭到攻擊或騷擾。

法國內政部表示，示威已波及全法逾千所高中，警方1日逮捕近2千人，並造成逾300名員警受傷。

官員指出，學生抗議群眾在至少兩所高中縱火；而在南部城市馬賽（Marseille）的第3所學校，則有教師遭到汽油潑濺。

在東部的史特拉斯堡（Strasbourg），至少有一輛汽車遭到焚毀；在西南部的土魯斯（Toulouse），防暴警察也與年輕人爆發衝突。

精華 FAQ

  • 學生主要不滿課表安排、班級人數過多、師資短缺，以及在酷暑下仍顯老舊破敗的校舍環境，認為教育資源明顯不足，影響學習品質與校園安全。

  • 抗議已波及全法逾千所高中，約400所學校持續停課，警方1日逮捕近2千人，並有逾300名員警受傷，顯示局勢已明顯失控。

  • 部分抗議者焚燒垃圾桶、設置路障，至少兩所高中遭縱火，馬賽有教師被汽油潑濺，史特拉斯堡有汽車焚毀，土魯斯則爆發防暴警察與年輕人衝突。

教育部

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