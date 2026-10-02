最富有企業家今年「自願捐款」56億 救不了俄預算赤字

烏克蘭估算俄軍9月折損4.6萬人創下今年新高，已逼近烏克蘭讓俄軍「每月損失5萬人」的目標；圖為俄羅斯總統普亭2日在靶場視察軍事演習。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯富豪在普亭閉門會後捐出4710億盧布，但仍難補政府今年約7.3兆盧布、占GDP 3.2%的預算赤字，軍費壓力也將延續數年。

俄羅斯 政府最新預算文件顯示，俄羅斯富有商界人士今年迄今向國庫提供4710億盧布（逾56億美元）的「自願性收入」，相當於政府今年支出的逾1%。相關捐款是在俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）今年3月與主要商界人士舉行閉門會議後增加。

綜合路透等媒體報導，俄羅斯今年預算赤字預計達國內生產毛額（GDP）的3.2%，約7.3兆盧布（約870億美元）。另彭博引述俄羅斯政府1日送交國會審議的草案，2027年的國防預算編列，大約是17兆盧布，比先前的目標調升27%；到了2028年，國防支出只會微幅下降至16.6兆盧布，顯示軍費高昂的局面至少還會持續三年。

此外，普亭3月與俄羅斯主要商界人士舉行閉門會議，與會者多數受到西方國家制裁，完整名單並未公開。普亭9月曾表示，相關會議後已有「數千億」盧布捐入國庫。

克里姆林宮表示，一名未具名商界人士在會中提出相關倡議，認為許多俄羅斯富豪在1990年代透過與國家的關係累積財富，因此如今有義務為國家預算提供資金。克里姆林宮其後表示，其中一名與會者主動提出捐出一筆「非常大」的資金，普亭對此表示歡迎。

俄羅斯政府預算文件將相關款項列為「自願性收入」，但未公布個別企業或人士的捐款金額。路透指出，4710億盧布的自願性收入已高於企業暴利稅所帶來的收入。

俄羅斯政府今年預計出現7.3兆盧布預算赤字，占GDP約3.2%，是原先設定1.6%目標的兩倍。路透指出，如果沒有這筆4710億盧布的自願性收入，預算赤字占GDP比率可能升至約3.4%。

俄羅斯政府同時提高稅收及增加借款，以支應預算赤字及軍事、安全支出。2026年軍事及安全支出預計占政府總預算支出的38%。政府另計畫透過出售近年查扣的私人企業資產取得約3850億盧布收入。

在俄烏戰場方面，烏克蘭武裝部隊總參謀部10月1日公布估算，俄軍9月人員損失約4萬6230人，是烏方統計的2026年單月最高數字。7月及8月的估計損失分別為4萬2860人及4萬2020人；今年1月則為3萬1710人，9月較1月增加近46%。

烏克蘭方面表示，造成俄軍人員大量損失是其戰略目標之一。烏克蘭國防部長費多羅夫1月曾表示，烏方目標是讓俄軍每月承受約5萬人的人員損失。

德國國際與安全事務研究所（SWP）研究員克魯格（Janis Kluge）根據俄羅斯地方預算資料估算，俄羅斯今年前8個月約簽署23萬4000份軍事服役合約，低於2025年同期約26萬份。

此外，烏克蘭情報部門表示，俄羅斯總參謀部已準備在有需要時於2026年動員約30萬人，2027年再動員約30萬人。上述屬於烏克蘭方面的情報評估，俄羅斯政府目前並未正式公布相關動員計畫。