民調分析：拉丁美洲人認為中國比美國對世界有更積極影響力

2026年拉丁美洲晴雨表調查顯示，這是自1995年起進行年度調查以來，中國首次被視為比美國更積極的力量。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 最新拉美民調顯示，當地民眾首次認為中國對世界的正面影響大於美國，且中國好感度明顯上升、美國則在川普第二任期後下滑。

根據法新社消息，10月2日公佈的一項針對17個拉丁美洲國家公民的年度民調 顯示，拉丁美洲的人民認為，中國比美國對世界有著更為積極的影響力量。

2026年拉丁美洲晴雨表調查顯示，這是自1995年起進行年度調查以來，中國首次被視為比美國更積極的力量。根據調查結果，57%的拉美民眾認為，美國有正面影響，低於2020年的60%。但同時，65%的受訪者認為中國有正面影響，比六年前的48%大幅上升。

因此報告總結道，根據數據，「中國在拉丁美洲的影響力比美國更大」。報告提到，除哥斯大黎加和多明尼加共和國外，其他受訪拉丁美洲國家都認為中國影響力比美國更積極。

不過，美國仍然比中國更受歡迎，63%的人表示他們對美國仍有好感，中國只有58%。不過，與2024年相比，美國的支持率仍已明顯下降，當時的好感度為73%。

報導稱，川普第二任期後，拉丁美洲民眾對美國日益不滿。川普公開宣稱希望對拉丁美洲實行霸權，這是他所謂的「唐羅主義」的一部分。 「唐羅主義」將川普的名字與美國第五任總統門羅的名字結合起來，門羅在兩個多世紀前宣布拉丁美洲是美國的專屬勢力範圍。

據介紹，總部位於智利的拉丁美洲晴雨表（Latinobarometro）是一個非營利組織。該機構調查當地民眾對一系列問題的意見，從民主到經濟、安全和移民。 2026年的調查是基於5月7日至6月17日期間在17個國家進行的約19,200次面對面訪談，誤差率為1%。