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杜拜航空攻擊事件後 機組人員恐面臨更嚴格安檢

編譯梁采蘩／即時報導
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以色列前國安顧問胡拉塔表示，杜拜航空事件之前，機師或機組人員不太被視為威脅，過去...
以色列前國安顧問胡拉塔表示，杜拜航空事件之前，機師或機組人員不太被視為威脅，過去維安重點主要都放在乘客及行李。現在情況可能改變，機組人員可能也將面臨更嚴格的安檢。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空駕駛艙攻擊事件後，航空界開始檢討機組人員審查與安檢漏洞，尤其在國際標準不一、內部威脅升高的情況下，以色列等國可能進一步收緊措施。

以色列擁有全球最嚴格的航空維安措施之一。阿拉伯聯合大公國也向來以遵循國際航空安全標準自豪。然而，這些措施都沒能防止杜拜航空FZ1073班機9月30日的駕駛艙攻擊事件。

美聯社報導，以色列的航空維安規範，主要針對以色列籍航空公司，以及從班古里昂國際機場起飛的航班。潛在弱點則在國外，因為飛往以色列的航班在不同地點採取的程序不一，以色列當局也較難監督。

以色列前國安顧問胡拉塔（Eyal Hulata）表示：「這起事件之前，機師或機組人員不太被視為威脅，過去維安重點主要都放在乘客及行李。現在情況可能改變，機組人員也將面臨更嚴格的安檢。」

全球機師審查與登機前安檢標準不一

調查人員尚未公開說明，刺傷該班機機長的是何種物品，也未說明該物品是被帶上機，或原本就在機上。

波音前安全長科門達特（Dave Komendat）表示，機組人員登機前接受的安檢，一般而言應該「與乘客接受的程序非常接近」，不過全球各地維安程序並不一致。

以色列總理內唐亞胡1日表示，以色列長期以來與外國航空公司有協議，如果機師是與以色列沒有外交關係國家的公民，就不得執飛進入以色列的航班。

以色列當局表示，這名杜拜航空副機師是阿曼籍。以色列與阿曼沒有正式外交關係，因此也引發疑問，此人為何出現在飛往特拉維夫的駕駛艙。內唐亞胡接受福斯新聞訪問時表示：「顯然這裡有漏洞。我們正在處理。」

國際民航組織（ICAO）訂有機師背景審查與執照核發的基本標準，各國主管機關與航空公司可另訂更嚴格的要求。航空維安專家巴赫拉赫（Menachem Bachrach）表示，以色列主要仰賴外國政府與航空公司自行審查機組人員，此案可能是有人未遵守既有規範，不一定代表程序有缺陷。

追查副機師過往紀錄 各國可依法拒劫機降落？

以色列航空（El Al）前班古里昂機場安全主管阿拉德（Arik Arad）表示，以航會定期評估旗下機師是否適合執飛，其他航空公司做這類評估的頻率可能較低。

科門達特（Dave Komendat）表示，機組人員通常在受雇前接受背景審查、毒品檢測，之後也會定期接受健康檢查。他說，調查人員將會釐清，這名副機師的同事過去是否曾對他提出疑慮；如果有，航空公司當時又如何處理。

阿聯與以色列的調查人員，也可能檢視杜拜航空班機急遽下墜後發出求救訊號時，各方如何因應。

一名聽到杜拜航空班機與航管人員通話內容的人士表示，一名機組人員通報班機遭劫持，並要求派出救護車。沙烏地阿拉伯與約旦當局一開始都拒絕批准該機降落。這名機組人員最後說服沙國當局，允許飛機降落在塔布克市的蘇丹王子國際機場。

國際航空標準要求，各國對於面臨劫機或其他「非法干擾」的航空器，應提供最大程度的協助與優先處置。但加拿大麥基爾大學航空與太空法研究所共同主任柯雷亞（Vincent Correia）表示，相關規範所依據的1944年《國際民用航空公約》，只要求各國在「認為可行的範圍內」提供協助，因此這項義務「相對寬鬆」。

專精國際航空法的律師格林（Justin Green）表示：「各國有權決定領空與機場所發生的事情，因此可能把自身安全利益置於飛機乘客與機組人員之上。恐攻事件中，該國可能擔心恐怖分子像911事件一樣，把飛機當成武器。我認為，在目前戰爭持續的情況下，這一帶各國都在高度戒備，這可能也是他們一開始拒絕飛機降落的原因之一。」

911後強化駕駛艙上鎖 反成內部維安漏洞？

2001年911恐攻後，全球航空公司都強化駕駛艙門並上鎖，以防止外人闖入。杜拜航空這起事件，以及過去曾發生機師自殺導致墜機的案例，都凸顯當威脅來自駕駛艙內部時的風險。

鮑姆表示：「航空業本身必須認知到，駕駛艙門當初是為了防止乘客自殺式劫機，設置的理由很可以理解；但這也同時打造出一座堡壘，讓外面的正常人員無法進入，制止裡面的危險人物，無論那人是劫機者，還是失控的機組人員。」

航空維安顧問公司Osprey Flight Solutions情報長博里（Matthew Borie）表示，航空公司人員比一般人更了解維安弱點，而且由於經常接觸安檢人員，也較容易取得他們的信任。「很遺憾，如果一名心懷惡意的內部人員想做出這類事情，他可能反而最清楚哪些地方最脆弱，以及該如何突破。」

精華 FAQ

  • 因為過去航空維安多聚焦乘客與行李，這起事件卻顯示威脅可能來自駕駛艙內部，迫使各國重新檢視機組人員登機前審查、背景查核與安檢流程。

  • 以色列主要嚴管本國航空公司與班古里昂機場出發航班，但飛往以色列的外國航班在各地程序不一，當局也較難全面監督，因而可能出現執行落差與漏洞。

  • 駕駛艙加強防外部闖入後，確實降低乘客劫機風險，但也讓外部人員更難制止內部失控者；若威脅來自機師或機組人員，反而可能因封閉設計而更難應對。

以色列 杜拜

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