普亭：不像某些國家 俄不會滿世界乞討「這樣非常恥辱」

俄羅斯總統普亭30日表示，任何人都無法摧毀或恐嚇俄羅斯人民，俄國有能力繼續確保國家安全和主權；圖為普亭1日在莫斯科出席Valdai國際辯論社第23屆年會。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 普亭在國家杜馬首次全會上強調俄羅斯不會屈辱乞討，並稱國家有能力維護安全與主權；同時俄方又警告北約不要威脅加里寧格勒，否則將強硬回應。

俄羅斯 總統普亭 9月30日在俄羅斯國家杜馬（下議院）會議上發表講話。據塔斯社報導，普亭指出，與某些國家不同，俄羅斯絕不會跑到世界各地卑躬屈膝乞求施捨。普亭強調，「這樣做非常恥辱」，且沒有人會給俄羅斯，俄國 也很清楚這一點，最重要的是俄國根本不需要這樣做。普亭表示，任何人都無法摧毀或恐嚇俄羅斯人民，俄國有能力在未來幾代人中繼續確保國家安全和主權。

本次會議為俄羅斯本月舉行國家杜馬選舉後的第九屆國家杜馬第一次全體會議，也是2022年俄烏衝突全面升級以來首次國家杜馬選舉。在選舉結果方面，統一俄羅斯黨贏得349席，俄羅斯聯邦共產黨獲37席，自由民主黨23席，新人黨19席，公正俄羅斯黨17席，祖國黨1席，另有4名自薦候選人各獲1席。此外，統一俄羅斯黨推舉的國家杜馬主席候選人沃洛金再次當選國家杜馬主席。

在對外外交與軍事局勢方面，路透報導，俄羅斯警告北大西洋公約組織（NATO），如果北約試圖孤立俄國夾在波蘭和立陶宛之間的波羅的海高度軍事化飛地加里寧格勒（Kaliningrad），俄方將準備動用核武。

根據路透所見俄羅斯發給北約、在外交術語中意指非正式文件的「非文件」（non-paper），莫斯科指控北約採取「危險且魯莽的做法」，並稱此舉伴隨「爆發直接武裝衝突的高風險」，內容包括「俄羅斯從衝突一開始就可能對北約成員國的決策中心發動攻擊」。

除了私下發出的非正式文件外，至少3個歐洲國家的俄羅斯大使館也在過去3天發布聲明，指控北約透過軍演與涉及加里寧格勒的相關作戰規畫升高緊張情勢。俄方同時否認對歐洲構成威脅，並表示俄羅斯無意攻擊北約國家，但警告若有人對加里寧格勒發動任何攻擊，將面臨最嚴厲回應。

對此，北約發言人哈特證實俄羅斯已向北約遞交一份非正式文件，但未透露具體內容。哈特表示，北約已做出回應，指出北約是一個防禦性聯盟，其活動或演習都不會對俄羅斯任何部分構成風險，北約強烈譴責動用武力的威脅，包括不負責任的核武言論，並呼籲俄方結束其在烏克蘭的無端戰爭。

北約秘書長呂特針對俄方的警告表示，北約已對俄羅斯的訊息作出了回應，宣布北約是一個防禦性聯盟，停止核威脅「完全沒有必要」

對於俄方的動作，一名歐洲防務高層官員指出，這是自冷戰以來俄羅斯首次像這樣發出威脅，事態確實嚴峻。