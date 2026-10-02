美主導北約工作會議 英、法、波羅的海三國等關鍵盟友未獲邀

外傳美國政府主導正籌備於10月在波蘭舉行一場北約盟國工作會議，討論北約未來發展方向，一些北約關鍵盟友並未獲邀請；圖為北約秘書長呂特（左）1日訪問位於德國明斯特的第一德荷軍團總部。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國正籌備10月在波蘭舉行的北約小型會議，卻未邀英法與波羅的海三國，引發盟國對邀請標準與北約內部分化的質疑。

美國政治新聞網站《Politico》9月30日報導，美國政府主導正籌備於10月在波蘭 舉行一場小型北約 盟國工作會議，討論北大西洋公約組織 （NATO）未來發展方向。會議由美國國防部政策次長艾爾布里奇・柯伯吉（Elbridge Colby）主導，英國、法國以及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等北約關鍵盟友未獲邀請。

《Politico》引述6名熟悉相關安排的外交官指出，這場會議由負責政策事務的美國戰爭部次長柯伯吉主導；但許多未受邀與會的北約成員國，像是英國、法國與波羅的海三國，不但在北約組織中扮演關鍵角色，而且都是理應能令川普滿意的國防開支大國—這使得外交界人士更無法理解為何這些國家被拒於門外。報導指出，一名未獲邀盟國官員表示，相關國家一直努力配合美方提出的要求，希望了解會議的邀請標準及目的，但目前掌握的資訊有限。

據《Politico》今年4月獨家披露，白宮正研議是否依據盟國是否配合川普的優先要務，將北約成員國畫分為「搗蛋鬼」與「模範生」，例如在伊朗戰爭中挺美的國家獲歸類為「模範生」，反之則為「搗蛋鬼」。爆料外交官質疑，此舉恐使已因俄羅斯侵略威脅漸長而苦的北約陷入進一步分裂。

柯伯吉此前已與部分歐洲盟國舉行兩次類似會議，參與國包括挪威、瑞典、芬蘭、波蘭、德國及荷蘭。相關會議形式被稱為「卑爾根集團」（Bergen Group），名稱源自今年6月在挪威卑爾根舉行的首次會議。

柯伯吉此前曾表示，參與相關會議的北約盟國具備一定軍事規模，並正在迅速落實國防支出承諾，同時準備推動更具體的防務工作。部分未獲邀盟國則認為，他們同樣已提高國防支出，並朝北約海牙峰會所訂目標邁進，因此對未被納入感到疑惑。即使是受邀參與相關會議的盟國外交官，也有人對部分主要歐洲軍事國家未獲邀請表示不解。

一名參與「卑爾根集團」的盟國外交官表示，相關小規模會議並非意在削弱北約，而是先由少數盟國針對具體防務議題提出構想，再交由整個北約進一步討論及測試。該外交官認為，這種模式可以推動北約進行相關轉型工作。

此外，知情人士透露，丹麥未來可能成為「卑爾根集團」新的受邀國。不過，目前尚無正式消息確認丹麥已加入相關磋商。