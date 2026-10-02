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日本居留規費大漲20倍 外國家庭嘆：耗盡2年存款

編譯中心／綜合1日電
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日本10月起大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費，讓外國人高...
日本10月起大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費，讓外國人高喊吃不消；圖為東京秋葉原。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

日本調漲外國人居留與永久居留申請費，永住費從1萬日圓升至20萬日圓，引發在日外國家庭與代辦業者對負擔加重的憂慮。

日本1日起大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。其中後者的漲幅為20倍。富山一個越南家庭感嘆，要幫家中5人申請永久居留的話，「會用掉兩年的存款」。

外國人1日之前申請或更新日本居留權的規費一律為6000日圓，今天起調漲到1萬日圓以上至7萬5000日圓不等，欲居留的時間愈長，規費愈貴。

同時，永久居留權（日文稱永住許可）的規費今起同步調漲，從現行的1萬日圓漲到20萬日圓（約1300美元），漲幅多達20倍。而且年收入、納稅狀況、是否加入醫療保險或國民年金保險等，也被列為審核要件。

富山電視台報導，一名41歲越南男子在富山縣經營2間東南亞食材店，並與同樣出生於越南的妻子育有3個小孩。他們已經在日本生活10年，終於符合申請永久居留權的要件。

不過，他表示，「家中5人申請永久居留的話，會耗費100萬日圓，漲價後申請的話，會用掉2年左右的存款」。他的妻子也不安地表示，「我也有一起賺生活費，加上家中小孩也有許多開支，相當辛苦」。

外國人若取得日本永久居留權就沒有居留期限，轉職或創業等選擇性較多，而且較容易跟銀行或金融機關貸款。

富山縣的「川西國際行政書士事務所」（類似代辦業者）的服務項目包含替外國人申請居留權、永久居留權。這間事務所的負責人川西孝昭指出，9月以來申請件數「增加10倍左右…這是突然漲價，也並未特別接獲為什麼必須漲價的理由」。

「產經新聞」報導，日本考量居留的外國人大增，想定的相關開支增加。日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）試算，過去每年上述規費的收入約為數十億日圓，這次調漲規費，相關收入上看900億日圓以上。

增加的規費收入，將用於受理居留申請業務，以及強化日文教育與相關諮詢窗口。

精華 FAQ

  • 此次調漲包含外國人申請與更新居留權，以及申請永久居留權的規費；其中一般居留費改為1萬日圓以上至7萬5000日圓不等，居留越久費用越高。

  • 永久居留權規費從現行1萬日圓大幅調到20萬日圓，約1300美元，漲幅達20倍，成為這次調整中最受關注的部分。

  • 因為他們一家5口已在日本生活10年，終於符合永住申請條件，但若全家一起辦理，總費用約100萬日圓，等於會用掉2年左右的存款。

醫療保險 越南 日本

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