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檢測軟體揪法語小說AI撰寫 文學獎取消入圍仍大賣

編譯中心／綜合1日電
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海地裔加拿大作家歐赫利安（Thélyson Orélien）的小說被指控以人工智慧（AI）撰寫，但法國的書店櫥窗仍擺放這部爭議作品，其銷量也持續攀升。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

海地裔加拿大作家歐赫利安的新作遭檢測軟體指控大量以AI撰寫，龔固爾獎隨後撤銷其初選資格，但該書在法國仍因爭議熱賣。

海地裔加拿大作家歐赫利安（Thélyson Orélien）今年推出的小說被人指控以AI撰寫，法國知名的龔固爾獎已從初選名單中撤銷其名，但這本書的銷量在爭議中持續攀升。

這部小說「不這樣就是死」（C’était ça ou mourir，暫譯）在法國由格拉塞出版社（Grasset）出版，描寫一名移民離開海地想前往加拿大魁北克的艱辛旅程。

歐赫利安9月21日獲得Fnac小說獎（Prix du roman Fnac），隨即被社群媒體平台X帳號Balance ton Claude指控，經檢測軟體Pangram分析，此書大量以人工智慧（AI）撰寫。

38歲的歐赫利安否認這項指控，但媒體揭露他過去在加拿大發表的文字也被控抄襲。他日前稱將在事件平息後發表聲明。同時，他已停止在法國的宣傳之旅，提早返回加拿大。

這部小說原本被納入文壇重量級的龔固爾獎（Prix Goncourt）初選名單，負責頒獎的龔固爾學院起初呼籲對此事審慎以對，但於9月25日將這本書撤出名單。

根據「圖書周刊」與書市調查機構NielsenIQ BookData公布的最新資料，這部小說在法國的實體銷量持續增加，在爭議出現並開始延燒的9月21日到27日之間賣出1萬8254本，比前一周的1萬2506本還多，高居小說類暢銷榜上第1名，不分類別的銷量排名第4。

法國新聞台指出，「不這樣就是死」自8月19日在法國上市以來，約售出6萬5000本，以一名原本沒沒無聞的外籍作家的第一部小說而言，算是相當暢銷。

此案在文壇引發關於文學處境的熱烈討論。魁北克廣電暨電影作家協會（Sartec）總監杜布瓦（Laurent Dubois）擔心，往後閱讀文學作品將長久伴隨著懷疑，「我不希望生活在這樣的世界，讀者覺得一件作品不夠好，或反之寫得太好，就懷疑（作者）使用了AI」。

精華 FAQ

  • 他的新作《不這樣就是死》先被社群帳號指控，並引用Pangram檢測結果，稱內容大量由人工智慧生成。歐赫利安雖然否認，但爭議迅速擴大。

  • 這本書原本列入龔固爾獎初選名單，龔固爾學院先呼籲審慎看待，之後在9月25日正式將其撤出名單，等於取消入圍資格。

  • 銷量不減反增，9月21日至27日間賣出1萬8254本，較前一周明顯成長，並登上法國小說類暢銷榜第1名，顯示事件帶來高度關注。

加拿大 移民 魁北克

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