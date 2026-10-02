牛皮吹破 川普片面宣布獲南韓投資2000億美元遭戳破

AI摘要 文章摘要整理： 川普宣稱南韓將對美能源投資2000億美元，但南韓政府隨即澄清，阿拉斯加LNG管線仍待後續協商，僅德州天然氣電廠已敲定。

美國總統川普 9月30日指稱，南韓 將投資美國能源產業2000億美元，包括540億美元的阿拉斯加液化天然氣 （LNG）管線計畫。

美國內政部長柏根說，未來日本、南韓、菲律賓及台灣等所有盟友，都能仰賴美國供應的能源。

川普在美國能源部長萊特和柏根等高官陪同下，在白宮宣布南韓對美投資計畫，除了上述的LNG管線計畫，還有在德州興建1座大型天然氣發電廠與興建8座新核電廠計畫。

柏根也形容，「這是1項歷史性協議」，將改變阿拉斯加的未來和石油地緣政治的未來；該LNG管線計畫完成後，就能從阿拉斯加輸送能源至日本，「我們全部盟友都能仰賴美國的能源」。

共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文也在白宮橢圓辦公室。他正與民主黨籍前聯邦眾議員佩爾托拉在11月美國期中選舉激烈競爭。川普稱讚，該LNG管線計畫將是美國史上規模最大的能源項目之一。

然而，南韓政府10月1日強調，該LNG管線計畫屬韓美「後續協商事宜」，尚未敲定；韓美敲定的只有在德州恩西納爾地區興建1座大型天然氣發電廠，即Project Star計畫。

南韓產業通商部長金正官10月1日說，這次公布的韓美戰略投資計畫，除履行去年10月達成的韓美關稅協議，更在AI、核電及LNG等與未來產業與經濟安全直接相關的戰略領域結合兩國優勢；南韓政府將堅守以國家利益為最優先、僅投資具商業合理性計畫的原則。