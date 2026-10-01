杜拜航空乘客制伏行兇副機師 振臂高呼：我們贏了

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，協助制伏副機師的乘客拉胡安（Asaf Rajuan）返抵以色列後，在本古里安機場接受訪問。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 乘客與機組人員衝入駕駛艙，成功制伏刺傷機長的副機師。

乘客與機組人員衝入駕駛艙，成功制伏刺傷機長的副機師。 重點二： 客機曾在混亂中急墜逾4000公尺，兩名休班機師協助穩定飛機。

客機曾在混亂中急墜逾4000公尺，兩名休班機師協助穩定飛機。 重點三：以色列乘客返國受英雄式歡迎，總統將頒獎表揚救援者。

杜拜 航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，疑似企圖讓飛機墜毀，所幸機長設法解鎖駕駛艙門，讓乘客與機組人員衝入駕駛艙制伏副機師。其中一名乘客拉胡安（Asaf Rajuan）更在眾人重新控制飛機後揮拳慶祝。

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每日郵報報導，飛機在混亂期間朝地面急墜，不到30秒內下降約4000多公尺。拉胡安、兩名休班機師及其他乘客隨即協助穩定客機。新曝光的影片顯示，拉胡安揮拳向機艙內喊道：「耶，我們贏了！」引發乘客歡呼。

拉胡安稍早曾自拍求救，當時鮮血從額頭傷口沿著臉龐流下。他在騷亂最激烈時拍攝的影片中說，他們正在一架遭劫持的飛機上，已經制伏恐怖分子並準備降落，「任何聽到我說話的人，我們需要幫助。」他接著說：「我們要降落在塔布克，顯然是在沙烏地阿拉伯。一個未知、不熟悉的地區。飛機上除了機師之外，所有人都平安無事。我們需要幫助。」

所幸，兩名休班機師最後設法將飛機平安改降塔布克。拉胡安與其他乘客隨後返回以色列，並在本古里安機場受到英雄式歡迎。拉胡安談到自己當時的行動說：「這是不假思索就會去做的事，就是衝上去救你女兒和家人的命。」

他之後告訴以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）：「這是一起非同尋常的事件。我們感到無助，懸在半空中，我不知道該向誰求助。但一切都是出於本能：活下來、救家人、救其他人和孩子。」

赫佐格表示，將向協助制伏副機師並阻止飛機墜毀的以色列人頒發獎章，並讚揚受傷後仍設法打開駕駛艙門的印度籍機師馬查爾（Smit Machchha）。赫佐格辦公室指出，獲獎者馬內斯（Tali Manes）聽見駕駛艙傳出騷動，是第一個提醒乘客並呼救的人；她的丈夫茲維卡（Zvika Manes）也是獲獎者之一，也是最早衝進駕駛艙的人之一。

另一名獲獎者哈尤恩（Yaniv Hayoun）闖進駕駛艙後毆打並壓制副機師，接著在飛機急墜時接手操控。他接受每日郵報訪問時表示，自己是從飛機紀錄片《空中浩劫》學到該怎麼做，還坦言節目「畫面很嚇人，會讓我太太害怕搭飛機，所以我都趁她沒跟我一起看的時候偷偷看。」

他說：「我在節目裡看到，飛機往下掉的時候，你必須把操縱桿往後拉，讓機頭恢復水平。真的只有幾秒鐘，並不是說我駕駛了這架飛機。」