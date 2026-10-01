杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

乘客是哈尤恩(圖中)表示因為看過「空中浩劫」，所以知道怎麼讓飛機恢復穩定。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： FlyDubai FZ1073班機遭副機師刺傷機長後，一名看過《空中浩劫》的乘客協助控制飛機，執行製作人也表示這成了意外但有價值的安全示範。

杜拜 航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，疑似企圖讓飛機墜毀，所幸機長設法擊退副機師並解鎖駕駛艙門，讓乘客與機組人員衝入駕駛艙制伏副機師。其中一名乘客正是空難調查節目「空中浩劫」的觀眾，並運用節目內容協助飛機恢復穩定，執行製作人也對此做出回應。

CBS新聞報導，這名乘客是哈尤恩（Yaniv Hayun）。他在機場告訴以色列 總理內唐亞胡 ，自己因為看過「空中浩劫」，所以知道該怎麼做。他說，飛機前方一片混亂時，自己「朝駕駛艙跑去」，接著飛機「進入非常陡峭的機頭朝下俯衝」。

哈尤恩透露，在協助壓制副機師後，他「開始把飛機操縱桿往後拉」，並告訴內唐亞胡：「總理先生，我有看空中浩劫。」他說，飛機之後「開始稍微恢復水平」，接著由機上其他飛行員接手操控，兩名不值勤的飛行員最終取得飛機控制權，並在沙烏地阿拉伯塔布克緊急降落。

「空中浩劫」是加拿大影集，根據真實報告檢視全球重大空難事故，已播出超過20年、製作超過200集。執行製作人拜斯特拉姆（Alex Bystram）得知節目內容在FZ1073事件中派上用場後，1日接受CBS新聞訪問表示：「如果有人碰巧從節目中的駕駛艙內容學到一個技巧，而且真的奏效、發揮了正確作用，那就是一個非常棒的附帶成果。」

拜斯特拉姆表示，他沒想到有人會把節目內容運用到真實情境，但「空中浩劫」的模擬相當逼真，並由真正駕駛涉事同型飛機的商用飛行員指導演員如何操作控制裝置，以及哪些地方可以碰、哪些不要碰。因此，哈尤恩因看過節目而得到一些正確資訊，他並不感到意外。

他說：「這個節目的核心就是航空安全教訓，所以如果我們能以某種極其微小的方式，提高這個航班乘客的安全，那實在太棒了。」

被問到是否計畫根據FZ1073事件製作一集節目時，拜斯特拉姆說：「如果可以從這起事件中學到有價值的航空安全教訓，那麼我們絕對會做。但我們不會只因為聳動或戲劇性就去做，必須能帶來明確而扎實的教訓，或對航空安全產生實質影響。」