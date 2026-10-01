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杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

編譯周辰陽／即時報導
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杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈雲同日抵達...
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈雲同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空FZ1073班機疑遭副機師攻擊機長並企圖墜機，幸被乘客制伏後在機尾受損情況下安全降落，專家稱足夠高度與即時反應是關鍵。

杜拜航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，疑似企圖讓這架載有174人的波音737 Max 8客機墜毀。美聯社報導，飛機一度在約1分鐘內從約1萬公尺急降至5100公尺，機尾方向舵嚴重受損，部分甚至被扯掉，但最終仍安全降落。

▲ 影片來源：x平台＠airplusnews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

乘客伊塔利（Almog Italie）說，飛機突然往下掉，「就像非常劇烈的亂流、非常強烈的G力，持續了20或30秒」。前聯合航空機師、航空安全專家阿羅約（Steve Arroyo）表示，要讓方向舵在如此劇烈的下降過程中受損，代表作用在方向舵上的空氣動力非常強。他說：「這是一次很嚴重的下降。我只是很驚訝飛機沒有解體。」

另一名專家古澤蒂（Jeff Guzzetti）過去曾替美國國家運輸安全委員會及聯邦航空總署調查空難。他表示，以當時的下降速度，如果飛機降到約3000公尺以下，可能就無法再把機身拉平。「他們能夠從那次俯衝中拉起來，實在非常驚人。救了他們的是，當時仍有足夠高度讓他們恢復。」

以色列總理內唐亞胡接受CNN訪問時表示，攻擊者是阿曼公民，已在沙烏地阿拉伯遭逮捕，目前正在當地接受訊問。航空公司通常須在駕駛艙內配備失事斧（crash axe），供緊急情況下打破窗戶逃生或劈開面板處理火災。內唐亞胡另接受福斯新聞訪問時表示，攻擊者可能曾用斧頭攻擊機長。

CNN報導，參與制伏行動的以色列乘客哈雲（Yaniv Hayoun）向內唐亞胡敘述經過。他說，遭刺傷的機長當時倒在艙門旁，因此一開始很難把門打開，進入駕駛艙後，他看到副機長趴在兩個駕駛座之間的儀表台上，看起來正試圖「讓飛機失去功能」，他呼喊其他乘客幫忙，並先以鎖喉方式制住副機長，將他拖出駕駛艙，接著又返回，抓住飛機的操縱桿往後拉，整個過程都在短短幾秒內發生。

內唐亞胡問他，為何知道操縱桿往後拉能控制住飛機，他表示有看過「空中浩劫」（Discovery空難紀錄片節目）。

以色列Ynetnews報導，以色列消息人士確認，涉案副機師是阿曼公民。沙烏地阿拉伯當局與杜拜航空尚未公開證實，但以色列運輸部長雷格夫（Miri Regev）表示，杜拜航空安排阿曼機師執飛前往以色列的航班，違反阿拉伯聯合大公國與以色列的航空協議。她主張，由於以色列與阿曼沒有外交關係，雙邊航空協議禁止這類安排。

杜拜航空多數機師並非阿聯公民，而是來自世界各國。該公司已表示，往返以色列的航班將在調查期間暫停。隨著調查人員檢視涉案副機師的動機，這起事件也再次引發外界對航空公司如何信任飛航機組人員的疑問。

精華 FAQ

  • FZ1073班機從杜拜飛往特拉維夫途中，傳出副機師刺傷機長，並疑似試圖讓載有174人的波音737 Max 8客機失控墜毀，飛機一度劇烈急降。

  • 以色列乘客哈雲先以鎖喉方式制住副機師，將其拖出駕駛艙後，再返回握住操縱桿往後拉，與其他乘客共同在數秒內穩住飛機。

  • 專家指出，飛機雖在短時間內急降近1萬公尺，但仍保有足夠高度可恢復姿態；若降到約3000公尺以下，可能就難以再拉平機身。

波音 杜拜

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