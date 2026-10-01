英相拋「重返歐盟」救經濟 在野轟：重啟脫歐鬥爭

英國經濟低迷，首相伯能認為重返歐盟是選項；圖為他9月29日在英國利物浦舉行的工黨年度大會上發表演說。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英相柏能鬆口評估重返歐盟，打破英國長期政治禁忌。

英相柏能鬆口評估重返歐盟，打破英國長期政治禁忌。 重點二： 他認為脫歐造成10年低成長，現行協議對英國弊大於利。

他認為脫歐造成10年低成長，現行協議對英國弊大於利。 重點三：法國與西班牙表態歡迎，但英國在野黨強烈反對。

AI摘要 文章摘要整理： 英國首相柏能首次公開把重返歐盟列入選項，並稱脫歐拖累經濟；法國、西班牙表示歡迎，但保守黨與改革黨批評此舉重啟脫歐爭議。

英國首相柏能（Andy Burnham）受訪時表示，英國與歐洲未來的關係是無可回避的問題，而重新加入歐盟 是可能選項之一；此舉打破了長期以來的政治禁忌，法國總統馬克宏 隨後以英文回應表達「歡迎回來」。

英國廣播公司（BBC）報導，柏能先前在執政黨工黨年度黨大會上發表演說時表示，將在今年稍後與歐盟舉行峰會前，就英國未來與歐盟關係提出「不同方針」。柏能指出，英國2016年舉行「脫歐 公投」並於2020年最終退出歐盟，但這帶來了「長達10年的低度經濟成長，使我們處於較弱勢地位」。

柏能坦言，目前的脫歐協議「弊大於利」，他希望探討「有哪些可行的辦法」來修復雙方關係。他表示，可以考慮的選項包括加入歐洲單一市場和關稅同盟，「或者我們也可以一路走到底」。衛報指出，所謂「一路走到底」即指重新加入歐盟。

柏能表示，自己希望在有生之年能看到英國重新加入歐盟。他強調：「顯然有一些選項需要加以考量，我們必須檢視哪些方案切實可行，並權衡每個選項的利弊。我的意思是，我們不能讓這個問題懸而未決。」

工黨在前首相施凱爾執政期間，宣示「不會重新加入歐盟單一市場或關稅同盟，也不會恢復人員自由流動」，當時「重返歐盟」被視為不可觸碰的政治禁忌。

對於柏能拋出的重返歐盟想法，法國總統馬克宏在馬德里與西班牙總理桑傑士會談後的記者會上公開表示歡迎。馬克宏說：「如果英國人想要回歸，如果首相也朝這個方向努力，我認為這對英國和歐洲人來說都是非常好的消息。」他更補充說：「回來吧。」

桑傑士亦同意馬克宏的觀點，表示如果英國提請重新加入歐盟，「西班牙當然會為此鼓掌，並再次張開雙臂歡迎兄弟般的民族」。歐洲議會議員戈齊（Sandro Gozi）則指出，柏能願意公開探討各種選擇，對歐盟來說是一個「歷史機會」。

然而，這項轉變在英國國內引發反對聲浪。在野的保守黨與英國改革黨（Reform UK）皆反對重回歐盟。保守黨副黨魁伯格哈特（Alex Burghart）指責柏能「目光短淺」，並認為柏能試圖「重揭舊傷疤，重啟脫歐時期的鬥爭」。

英國改革黨副領袖泰斯（Richard Tice）則表示，柏能是「試圖走後門，偷偷帶我們回到布魯塞爾」。他批評指出，「真正造成損害的是工黨政府，既無法實現經濟增長也無法控制移民，現在還想把這項工作外包給布魯塞爾」。

POLITICO最新民調顯示，有7成英國選民希望與歐盟建立更緊密的關係；Survation於6月進行的調查亦指出，若再次舉行公投，55%選民會選擇重新加入歐盟。

史丹福大學經濟學家估計，截至去年，脫歐已讓英國經濟產值減少約8%，並導致兩位首相先後下台。針對重新加入歐盟的現實，專家指出，整個過程可能需要5至10年。