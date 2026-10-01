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南韓控北韓「近2月越過軍事分界線50餘次」 集中在這區

編譯中心／綜合30日電
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圖為從南韓板門店的共同警備區，殅以看到北韓一處哨所。(路透)
圖為從南韓板門店的共同警備區，殅以看到北韓一處哨所。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓稱北韓8、9月共50餘次越過軍事分界線。
  • 重點二：越界行為主要集中韓軍第21師防區且幾乎天天發生。
  • 重點三：江華郡聽到爆炸聲與金正恩健康議題也引發關注。

AI摘要

文章摘要整理：

南韓指控北韓近2個月多次越過軍事分界線，並在第21師防區頻繁活動；同時邊境爆炸聲擾民，金正恩健康與接班穩定也再受關注。

南韓聯合參謀本部（聯參）情報本部9月30日表示，朝軍今年8月和9月共50餘次越過軍事分界線（MDL）；僅9月就發生30餘次，幾乎每天都有越界行為。此外，南韓西北部邊境地區近幾個月來從朝方持續傳來爆炸聲，引發居民不安。

韓聯社報導，朝軍於8月中旬首次在東部戰線越過軍事分界線後持續越界，近期主要集中在韓軍第21師防區。據悉，數名疑似朝軍巡邏人員多次在特定區域越界，並在韓軍實施警告射擊後撤退。

朝鮮勞動黨總務部長金與正當天發表談話稱，韓方自8月起幾乎每天進行警告廣播，甚至開槍示警。她還稱，朝方已決定在韓軍第3軍第21步兵師負責的非軍事區方向增派戰術反擊力量。據分析，相關措施可能包括向前沿哨所增運重武器。

另一方面，仁川市江華郡松海面堂山裡從7月開始每天最多數十次傳來爆炸聲。此地與朝鮮的直線距離只有2公里，可肉眼看到爆炸地點掀起灰塵的場景。據悉，爆炸聲是由於朝方為在邊境地區修建「戰術道路」進行爆破作業而引起的。

部分居民和游客向有關部門和機構反映了情況。江華郡政府對此表示，軍方研判，這不是軍事挑釁，也不會給韓方構成威脅。郡政府計畫與軍方保持溝通合作，尋求將居民受到的負面影響降至最低，且能確保居民安全的對策。

此外，南韓國家情報院9月30日表示，根據最新評估，北韓領導人金正恩體重超過140公斤，屬「極度肥胖」，罹患心血管疾病的風險偏高，但他的活動能力未受影響，健康狀況並無異狀。

中央社引述法新社報導，金正恩平時深居簡出、菸癮極重、體型肥胖。國際社會相當關注他的健康狀況，因為如果他猝死，恐將影響北韓這個擁核國家的接班與政局穩定。

2020年外界一度對金正恩的健康狀況起疑，當時他缺席已故祖父誕辰紀念活動，消失於公眾視野約有20天，引發可能病重，需要動手術的傳言。金正恩的父親金正日、祖父金日成，皆屬肥胖且菸癮甚大，兩人都死於心臟病。

2019年北韓與美國高峰會期間，河內索菲特傳奇大都會酒店行政主廚史馬特（Paul Smart）曾與金正恩私人廚師共事，史馬特當時表示，這位北韓領導人偏好生嫩肉類與高級美食。

史馬特說，據金正恩的兩名廚師（兩人都姓金）透露，這位北韓領導人的口味十分講究、所費不貲。

「他喜歡魚子醬、龍蝦，非常高檔的食材，包括鵝肝醬，他真的很喜歡盡情享受美食。」

北韓領導人金正恩體重超過140公斤，健康狀況受國際關注。（路透）
北韓領導人金正恩體重超過140公斤，健康狀況受國際關注。（路透）

精華 FAQ

  • 南韓聯參表示，北韓軍隊在8月和9月合計50餘次越過軍事分界線，其中9月就有30餘次，幾乎呈現天天發生的狀態，顯示邊境緊張程度明顯升高。

  • 相關越界行為近期主要集中在韓軍第21師防區，疑似巡邏人員多次進入特定區域，韓軍則以警告射擊驅離，對方通常在受警告後撤退。

  • 江華郡居民近月聽到的爆炸聲，據稱來自北韓修建戰術道路的爆破作業；另一方面，南韓國情院稱金正恩體重超過140公斤、屬極度肥胖，但目前活動能力正常。

南韓 北韓 金與正

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