員工重回據點7個月…緬甸詐騙園區擴建招人 鎖定美國人

AI重點 文章重點整理： 重點一： 緬甸妙瓦底與水溝谷詐騙園區今年再度復燃並擴建。

緬甸妙瓦底與水溝谷詐騙園區今年再度復燃並擴建。 重點二： 園區沿山區與新道路擴張，並透過社群平台公開招募。

園區沿山區與新道路擴張，並透過社群平台公開招募。 重點三：美國成主要鎖定目標，FBI已啟動跨區域打擊行動。

AI摘要 文章摘要整理： 緬甸妙瓦底與水溝谷電詐園區在掃蕩後重啟並擴建，還公開招人鎖定美國人；FBI同步擴大跨國打擊，查扣巨額資金。

根據緬甸 媒體「伊洛瓦底江」及多家國際媒體報導，位於緬甸東南部克倫邦（Karen State）境內、與泰國 隔河相望的妙瓦底（Myawaddy）與水溝谷（Shwe Kokko）一帶，網路電信詐騙 產業在經歷多輪掃蕩後，今年以來再度出現復燃，而且還轉向山區擴建新園區、大舉招人的跡象。

位於妙瓦底約19公里處的水溝谷，長期由前身為克倫邊防軍（BGF）的克倫民族軍（KNA）掌控，該軍事組織被指控與當地電詐產業存在密切利益連結。在國際社會施壓下，緬甸軍政府於2024年2月及11月兩度宣稱掃蕩水溝谷，並拆除超過70棟詐騙建築；中國官媒亦曾報導，緬軍在壓力下拆毀當地630多棟詐騙園區建築。然而，獨立監測組織「Myanmar Witness」調查指出，緬甸軍政府與KNA曾使用AI生成圖片營造大規模拆除園區的假象。

當地居民及園區從業者證實，早在今年2月起，妙瓦底與水溝谷的舊有詐騙據點便已重新恢復運作。一名在妙瓦底第2區工作的年輕女子表示，自己已回到原據點工作長達7個月。當地消息指出，自今年初以來，大量新園區與設施陸續重建完工，詐騙據點更進一步擴展至妙瓦底第2區、第4區，以及城鎮西北側的皎漂（Kyaukphyar）。通往皎漂的新建道路沿線、周邊山區與森林如今密布新蓋的詐騙中心與配套商店。當地醫療人員透露，當局表面宣稱關閉，私下卻持續擴張，詐騙經濟短期內難以根除。

隨著新園區興建，電詐集團正透過Telegram等社群平台公開大舉招人。部分招募廣告開出每月2萬至3萬泰銖（約595至893美元）的薪資，附帶2000泰銖獎金（約60美元）及拉客佣金，甚至明確將「美國公民」列為主要詐騙目標。

據福斯新聞網29日報導，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)受訪時說，FBI已對鎖定美國人行騙的詐騙集團大型園區展開擴大打擊，範圍遍布東南亞、中東以及撒哈拉沙漠以南的非洲地區。他說，名稱為「斷電行動」(Operation Blackout)的這項全球查緝，已經查扣大約170億元資金。

面對跨境打擊壓力，緬甸軍方表示，軍方已於8月間在曼德勒省封鎖50萬張涉及網路賭博與詐騙的手機SIM卡，並切斷相關涉詐資金流及封鎖網站與IP域名。

東南亞跨境電詐問題持續對國際帶來龐大衝擊。2024年1月，中國男演員王星遭誘拐至泰國後綁架至妙瓦底園區，引發中國執法部門高度關切，進而促成後續掃蕩行動。美方數據則估計，光是2024年，網路詐騙便造成美國民眾超過72億美元的財產損失。