我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

員工重回據點7個月…緬甸詐騙園區擴建招人 鎖定美國人

編譯中心／綜合30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：緬甸妙瓦底與水溝谷詐騙園區今年再度復燃並擴建。
  • 重點二：園區沿山區與新道路擴張，並透過社群平台公開招募。
  • 重點三：美國成主要鎖定目標，FBI已啟動跨區域打擊行動。

AI摘要

文章摘要整理：

緬甸妙瓦底與水溝谷電詐園區在掃蕩後重啟並擴建，還公開招人鎖定美國人；FBI同步擴大跨國打擊，查扣巨額資金。

根據緬甸媒體「伊洛瓦底江」及多家國際媒體報導，位於緬甸東南部克倫邦（Karen State）境內、與泰國隔河相望的妙瓦底（Myawaddy）與水溝谷（Shwe Kokko）一帶，網路電信詐騙產業在經歷多輪掃蕩後，今年以來再度出現復燃，而且還轉向山區擴建新園區、大舉招人的跡象。

位於妙瓦底約19公里處的水溝谷，長期由前身為克倫邊防軍（BGF）的克倫民族軍（KNA）掌控，該軍事組織被指控與當地電詐產業存在密切利益連結。在國際社會施壓下，緬甸軍政府於2024年2月及11月兩度宣稱掃蕩水溝谷，並拆除超過70棟詐騙建築；中國官媒亦曾報導，緬軍在壓力下拆毀當地630多棟詐騙園區建築。然而，獨立監測組織「Myanmar Witness」調查指出，緬甸軍政府與KNA曾使用AI生成圖片營造大規模拆除園區的假象。

當地居民及園區從業者證實，早在今年2月起，妙瓦底與水溝谷的舊有詐騙據點便已重新恢復運作。一名在妙瓦底第2區工作的年輕女子表示，自己已回到原據點工作長達7個月。當地消息指出，自今年初以來，大量新園區與設施陸續重建完工，詐騙據點更進一步擴展至妙瓦底第2區、第4區，以及城鎮西北側的皎漂（Kyaukphyar）。通往皎漂的新建道路沿線、周邊山區與森林如今密布新蓋的詐騙中心與配套商店。當地醫療人員透露，當局表面宣稱關閉，私下卻持續擴張，詐騙經濟短期內難以根除。

隨著新園區興建，電詐集團正透過Telegram等社群平台公開大舉招人。部分招募廣告開出每月2萬至3萬泰銖（約595至893美元）的薪資，附帶2000泰銖獎金（約60美元）及拉客佣金，甚至明確將「美國公民」列為主要詐騙目標。

據福斯新聞網29日報導，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)受訪時說，FBI已對鎖定美國人行騙的詐騙集團大型園區展開擴大打擊，範圍遍布東南亞、中東以及撒哈拉沙漠以南的非洲地區。他說，名稱為「斷電行動」(Operation Blackout)的這項全球查緝，已經查扣大約170億元資金。

面對跨境打擊壓力，緬甸軍方表示，軍方已於8月間在曼德勒省封鎖50萬張涉及網路賭博與詐騙的手機SIM卡，並切斷相關涉詐資金流及封鎖網站與IP域名。

東南亞跨境電詐問題持續對國際帶來龐大衝擊。2024年1月，中國男演員王星遭誘拐至泰國後綁架至妙瓦底園區，引發中國執法部門高度關切，進而促成後續掃蕩行動。美方數據則估計，光是2024年，網路詐騙便造成美國民眾超過72億美元的財產損失。

精華 FAQ

  • 在多輪掃蕩後，當地詐騙據點今年初已陸續恢復運作，並從舊園區轉向山區與新道路沿線擴建，形成更多新園區與配套設施。

  • 電詐集團透過Telegram等平台公開徵才，開出月薪、獎金與佣金吸引人員加入，同時在話術中明確把美國公民列為主要詐騙對象。

  • FBI已展開名為「斷電行動」的全球查緝，強調打擊鎖定美國人的大型園區；緬軍則稱已封鎖大量涉詐SIM卡，並切斷資金流與網站。

泰國 緬甸 詐騙

上一則

防同類事件重演？伊朗女歌手沒戴頭巾線上開唱 遭判74鞭刑

下一則

「她動真心了」 親弟曝黛妃婚前明知查理不愛自己仍嫁他

延伸閱讀

FBI擴大打擊鎖定美國人的詐騙園區 含東南亞、中東、非洲

FBI擴大打擊鎖定美國人的詐騙園區 含東南亞、中東、非洲
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
「不付60萬就賣到會所」 24歲女主播疑被綁架、神情恍惚

「不付60萬就賣到會所」 24歲女主播疑被綁架、神情恍惚
柬埔寨總理：電詐重創國家形象 將重塑國際信心

柬埔寨總理：電詐重創國家形象 將重塑國際信心

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」