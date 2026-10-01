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防同類事件重演？伊朗女歌手沒戴頭巾線上開唱 遭判74鞭刑

編譯中心／綜合30日電
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伊朗歌手Parastoo Ahmadi因公開演唱時未戴頭巾，遭判處74下鞭刑。（...
伊朗歌手Parastoo Ahmadi因公開演唱時未戴頭巾，遭判處74下鞭刑。（圖／翻攝自Parastoo Ahmadi YT）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗女歌手阿赫瑪迪線上開唱，因未戴頭巾獨唱遭重判。
  • 重點二：法院判她74鞭刑、2年禁出境及2年禁藝術活動，並維持原判。
  • 重點三：此案引發外界關注伊朗以重刑嚇阻女性表演與網路演出。

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗女歌手阿赫瑪迪因YouTube直播未戴頭巾且獨唱，遭判74鞭刑等處分，上訴後仍被駁回，案件凸顯伊朗對女性公開表演與網路內容的嚴格管控。

伊朗29歲女歌手阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因在YouTube直播演唱會中「未佩戴頭巾」且獨自演唱，遭到當地法院重判74下鞭刑、2年出境禁令及2年禁止從事藝術活動；女歌手與樂團隨後提出上訴，伊朗上訴法院9月25日駁回上訴，全案維持原判定讞。

據英國廣播公司（BBC）報導，阿赫瑪迪（Parastoo Ahmadi）因於2024年12月在YouTube頻道直播線上演唱會，期間未佩戴頭巾，且身穿黑色無袖洋裝獨唱愛國歌曲「祖國青年的鮮血」，事後遭到伊朗當局逮捕與起訴。該段影片雖在伊朗境內遭封鎖，仍於網路瘋傳並累積數百萬次觀看。

庫姆省刑事法院於2025年6月裁定阿赫瑪迪及另外8名樂隊與製作團隊成員「散布淫褻不雅內容」及「冒犯公共道德」等罪名成立，判處阿赫瑪迪74下鞭刑、禁止從事影音與藝術活動兩年，以及兩年內禁止出境。

阿赫瑪迪與樂隊隨後提出上訴。辯護律師團隊指出，舉辦演唱會根本不構成犯罪，且法院未舉行公開聆訊即於9月25日裁定駁回上訴，維持一審原判。律師表示，法院放棄判處罰款等較輕刑罰而選擇極端處分，旨在達致殺一儆百的效果，防止同類事件重演。

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗法律規定女性在非親屬男性面前必須佩戴頭巾，並嚴格禁止女性於男女混合場合獨唱或跳舞，女性僅能在全女性場合表演或擔任合唱背景音。伊朗國會近年更通過「頭巾與貞潔法案」，將監控與懲罰範圍擴大至線上與公共空間，違者最高可面臨15年有期徒刑甚至死刑。

精華 FAQ

  • 她在YouTube直播演唱會中未佩戴頭巾，且獨自演唱愛國歌曲，遭指控散布淫褻不雅內容與冒犯公共道德，因此被判74鞭刑等刑罰。

  • 法院判阿赫瑪迪74下鞭刑、2年禁止出境及2年不得從事影音與藝術活動，並認定另8名樂隊與製作團隊成員有罪，整案上訴後仍維持原判。

  • 事件反映伊朗對女性在非親屬男性面前須戴頭巾、不得在混合場合獨唱或跳舞的嚴格限制，近年還將監控延伸到線上空間，違者可能面臨重罰。

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