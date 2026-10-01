印尼囚VIP待遇曝光 睡大房看大電視還能健身 5獄官遭停職

印尼監察專員辦公室表示，在雅加達南方茂物(Bogor)的希比農(Cibinong)監獄內，發現一片裝修豪華、供囚犯居住的公寓群；據稱，囚犯支付房租後，便能享有沙發、大床、電視、冰箱，甚至餐桌等設施。(翻攝Ombudsman Republik Indonesia臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雅加達近郊監獄遭突擊，發現受刑人住進員工宿舍且享VIP待遇。

雅加達近郊監獄遭突擊，發現受刑人住進員工宿舍且享VIP待遇。 重點二： 宿舍內有平面電視與健身房，園區還停豪車並建高爾夫模擬器。

宿舍內有平面電視與健身房，園區還停豪車並建高爾夫模擬器。 重點三：印尼當局停職5名官員調查，並追查是否涉及賄賂與安全漏洞。

AI摘要 文章摘要整理： 印尼芝比儂監獄遭查出受刑人享有豪華待遇，住進員工宿舍、使用健身設施，甚至牽涉賄賂與嚴重管理漏洞，當局已停職5名官員調查。

印尼 雅加達附近一座監獄近日遭政府監察人員突擊檢查，意外揭露部分受刑人住進原本供員工使用的寬敞宿舍，屋內不但有平面電視，還能使用健身房，園區甚至停放昂貴汽車並興建高爾夫模擬器。印尼政府已將包括典獄長在內5名監獄官員停職，調查是否有受刑人用賄賂換取VIP待遇。

紐約時報 報導，事件發生在雅加達附近的芝比儂（Cibinong）監獄。這是一座中度戒備監獄，印尼監察專員公署上周進行突擊檢查時，發現至少10間原本設計供監獄員工住宿的地方，實際上卻有受刑人居住。

稽查人員抵達時，警衛一度阻止他們進入。官員進入後發現，宿舍空間寬敞並配有平面電視，受刑人還可使用健身房等設施；園區內停有昂貴汽車，另有一座高爾夫模擬器正在施工。

更令稽查人員震驚的是，戒備區後方附近還有一處未設防出口，可經由相鄰森林自由進出，形成明顯的安全漏洞。

懲教總局局長28日在國會聽證會上進一步表示，調查人員在監獄園區內發現13處未登記的員工宿舍。至於究竟有哪些受刑人曾享有特殊待遇，以及這種情況已持續多久，目前仍不清楚。

印尼監獄長期面臨人滿為患及獄警不足問題，事件曝光後引發當地強烈反彈。研究當地懲教制度的分析人士指出，部分腐敗監獄人員過去曾向較富有的受刑人提供毒品、外出機會及奢侈品。

印尼移民與懲教部督察長塞提亞萬（Rudi Setiawan）日前宣布，涉案5名監獄官員已遭停職並接受調查。移民與懲教部已詢問數十名受刑人及監獄官員，釐清這些特殊待遇如何形成。