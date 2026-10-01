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30秒急墜… 杜拜航空劫機驚魂 副機師刺傷機長 乘客制伏

記者顏伶如／綜合報導
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在機上英勇協助制伏副機長的以色列乘客哈雲（中），回到以色列時受到熱烈歡迎，他身上...
在機上英勇協助制伏副機長的以色列乘客哈雲（中），回到以色列時受到熱烈歡迎，他身上衣服還沾有血跡。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

flydubai一架飛往特拉維夫的航班疑遭副機長攻擊，導致機長受傷、客機急墜，所幸乘客與機組人員合力制伏歹徒，飛機安全改降沙國塔布克。

杜拜航空(flydubai)30日從杜拜飛往以色列特拉維夫的FZ1073航班，駕駛艙發生喋血驚魂。機長遭到副機長刺傷，導致這架波音737 MAX 8客機在30秒之內驟降1萬4000呎。飛機後來緊急降落於沙烏地阿拉伯塔布克(Tabuk)，機上乘客全數平安。以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)指出，這是「嚴重的安全事件」，攻擊意圖是讓飛機墜毀，所幸見義勇為的乘客挽救多條人命，阻止了一場巨大災難。

內唐亞胡：嚴重飛安事件

杜拜客機搭載多數為以色列籍的乘客，30日自沙烏地阿拉伯返抵以色列特拉維夫的古里昂...
杜拜客機搭載多數為以色列籍的乘客，30日自沙烏地阿拉伯返抵以色列特拉維夫的古里昂國際機場。(美聯社)

根據飛機航班追蹤網站Flightradar24資料，FZ1073航班29日晚間11時5分從杜拜起飛，飛機在30日凌晨1時31分發出代表一般緊急狀況的「7700緊急代碼」(Squawk 7700)。1時38分，飛機發出警報改成發生劫機或挾持人質等危害飛航安全狀況的「7500劫機代碼」(Squawk 7500)。2時45分，飛機降落在塔布克區域機場(Tabuk Regional Airport)。

飛以色列航班 改降沙國

內唐亞胡表示，根據一名乘客後來轉述事發經過，機長受到攻擊之後飛機開始旋轉並向下俯衝，受傷的機長打開艙門，一名乘客與一名機組人員進入駕駛艙制伏副機長；兩名預計執行返航任務、原本坐在機艙後段的機師立即進入駕駛艙，讓飛機得以恢復穩定並且安全降落。

內唐亞胡指出，攻擊者已經遭到逮捕，將在沙烏地阿拉伯接受審訊。他表示，班機上有174人，其中大部分是以色列公民。

杜拜航空在杜拜與特拉維夫之間有每日往返航班。塔布克機場發表聲明說，杜拜航空正副機長均受傷，已被送往醫院接受治療。

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯當局正在檢查飛機，詢問機組人員與乘客以釐清案發經過。知情官員說，以色列已請求沙國當局允許參與調查。

事件發生後，以色列與阿拉伯聯合大公國都提高安全防備。內唐亞胡已經下令，對於飛往以色列航班的機師全面加強審查。

以防長稱是「恐攻未遂」

遭受攻擊的印度裔機師Smit Machchhar，受傷後打開駕駛機艙門，讓乘客及...
遭受攻擊的印度裔機師Smit Machchhar，受傷後打開駕駛機艙門，讓乘客及其他機師得以進入救援。（取自 LinkedIn）

以色列官員說，阿曼籍副機長的襲擊動機仍有待調查。以色列國防部長卡茲(Israel Katz)則形容這起事件是「聖戰分子恐怖攻擊未遂」。

內唐亞胡發言人史彼爾曼(Doron Spielman)對路透表示，印度籍機長馬赫查爾(Smit Machchhar)受傷後渾身是血倒在地上，設法按下解鎖鍵開啟艙門，乘客進入駕駛艙時看到副機長正在猛烈敲打飛機控制面板。

史彼爾曼說：「對於所有即將飛往以色列的機師，我們都將了解其身分，確認他們是誰，進行某種形式的安全審查。」乘客在30日晚上搭乘另一架杜拜航空的客機，平安返回特拉維夫。

精華 FAQ

  • 事件發生在杜拜航空FZ1073航班，原定從杜拜飛往以色列特拉維夫。飛行途中駕駛艙突然發生攻擊，造成機長受傷，航班最終緊急改降沙烏地阿拉伯塔布克。

  • 內文指出，副機長刺傷機長後，飛機在30秒內驟降1萬4000呎，並一度發出7700與7500緊急代碼。之後乘客和機組員制伏攻擊者，飛機才恢復穩定並安全降落。

  • 沙烏地阿拉伯當局已扣留相關人員並檢查飛機，以色列也請求參與調查。內唐亞胡下令加強飛往以色列航班機師審查，並稱此事是嚴重安全事件，所幸無人喪生。

杜拜 內唐亞胡 以色列

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