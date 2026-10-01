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杜拜航空劫機喋血／怎知操控飛機？英勇客：有看「空中浩劫」

編譯陳韻涵／綜合報導
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以色列總理內唐亞胡(左)30日在以色列克里昂國機際機場親自迎接勇敢乘客哈雲(左二...
以色列總理內唐亞胡(左)30日在以色列克里昂國機際機場親自迎接勇敢乘客哈雲(左二)。哈雲在機上奮不顧身的與其他乘客共同制伏行兇的副機師。(以色列政府新聞局/Kobi Gideon)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空班機驚傳副機長刺傷機長，哈雲挺身制伏攻擊者並憑《空中浩劫》經驗協助穩住飛機，最後在休班機師接手下安全降落。

以色列水管工哈雲(Yaniv Hayoun)搭乘9月30日從杜拜飛往以色列特拉維夫的「杜拜航空」航班，卻遇上機師喋血驚魂事件，他不僅英勇制伏以銳器刺傷機長的副機長，甚至模仿影集搶救下墜的飛機。哈雲事後與同機乘客搭乘另一班機平安降落以色列，並在衣服、襪子仍沾著血跡的情況下，與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會面。

哈雲接受以色列「自由新聞」(The Free Press)訪問時表示，他當時坐在商務艙正後方，聽到有人尖叫大喊發生刺傷事件，飛機接著失去高度與控制，開始下墜並左搖右晃。

當他試圖接近駕駛艙時，飛機驟然陡降，部分乘客被甩飛；哈雲在機組員的協助下，打開並進入駕駛艙，看見「駕駛座上沒有機師，一人倒地，攻擊者在兩個座位間的控制台上」，他隨即抓住操縱裝置向後拉。

被問到怎麼知道如何操控飛機，哈雲回答，他看過加拿大空難紀錄影集「空中浩劫」(Mayday)，知道必須把操縱桿往上、往後拉，才能阻止飛機繼續下降。

同班機上另兩名預計執行返航任務的休班機師立即進入駕駛艙，讓飛機得以恢復穩定並且安全降落。

哈雲表示，他一度與副機長搏鬥，對方「失控抓狂」，他則以鎖喉的方式予以制伏，並將副機長拖出駕駛艙；他形容，當時的情況「相當混亂」，「一名機師刺傷另一名機師，他想讓我們墜機」。

哈雲的妻子梅塔爾(Meital)表示，乘客起初用耳機線綁住攻擊者，後來找到束線帶加強固定。

遇劫乘客與機組員搭乘另一班機抵達以色列後，內唐亞胡接見哈雲，而哈雲當時仍穿著沾有血漬的T恤，襪子底部也被血染紅；為避免弄髒內唐亞胡的襯衫，兩人「隔空擁抱」。內唐亞胡稱讚：「我看到你就像看到一隻雄獅，我看到一位偉大的英雄。」

哈雲告訴內唐亞胡說，「我進入駕駛艙時，看到恐怖分子在操控裝置前。我抓住他、制伏他，並將他拖出去。」

內唐亞胡稱讚哈雲等見義勇為的英雄「展現極大勇氣，拯救許多生命並阻止一場嚴重悲劇」。

美國總統川普知悉此事後，在白宮橢圓形辦公室說：「哈雲是一名以色列水管工，從沒開過飛機，也很少搭飛機。」

精華 FAQ

  • 哈雲在聽見機上發生刺傷事件後，協助進入駕駛艙，先用鎖喉方式制伏副機長，再將對方拖離控制區，避免情勢持續惡化。

  • 哈雲表示，他曾看過空難紀錄影集《空中浩劫》，知道飛機失控下墜時要把操縱桿往上、往後拉，才能阻止機身繼續下降。

  • 在哈雲穩住狀況後，同班機上2名原本休班、預計返航的機師立即進入駕駛艙接手，讓班機恢復穩定並順利降落以色列。

以色列 內唐亞胡 杜拜

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