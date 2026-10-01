杜拜航空劫機喋血／與以國無邦交 阿曼機師怎有執飛許可？

AI摘要 文章摘要整理： 杜拜航空一架飛往以色列的班機發生副機師持刀攻擊機長事件，所幸乘客制伏後安全迫降；以色列則追查阿曼籍機師如何獲准執飛並強化審查。

杜拜 航空一架從阿聯飛往以色列 的航班，副機師刺傷機長並試圖墜機，遭到乘客制伏後，所幸機上有其他機師，已安全將飛機降落沙烏地阿拉伯。目前調查的主要問題之一，是為何這架航班的機組人員中，會有一名來自非以色列邦交國的機師。以色列總理內唐亞胡 下令加強飛安審查。

路透報導，內唐亞胡表示，沙烏地當局已逮捕並訊問杜拜航空編號FZ1073航班的副機師。該航班從阿拉伯聯合大公國飛往以色列，載有174人，幾乎全是以色列人。機上乘客稱副機師持刀攻擊，機長浴血。有人推測，該名副機師可能取得餐飲服務的金屬刀或駕駛艙的逃生斧。

官員說，目前調查的主要問題之一，是為何這架航班的機組人員中，會有一名來自非以色列邦交國的機師。

兩名以色列官員稍早告訴CNN，副機師是阿曼籍，就是這起暴力事件的攻擊者。

阿曼與以色列沒有正式外交關係。目前尚不清楚這名阿曼籍機師是如何取得飛往以色列的許可。

以色列總理辦公室發言人史彼爾曼(Doron Spielman)說，以色列已有最嚴格安檢，現在只會更嚴，「這是大家覺醒的機會」。他表示，以色列將加強對飛入以色列的機師安全檢查。

這次事件凸顯機師審查與安全程序問題。以色列政府經常呼籲以色列人和猶太人在海外保持警覺，因近年全球反猶太主義升高。

英國考文垂大學(Coventry University)航空安全客座教授鮑姆(Philip Baum)表示，自25年前紐約911攻擊以來，機師面臨嚴格安全審查，包括背景調查及持續醫療與心理評估。各國與航空公司依國際民航組織(ICAO)標準執行，但解讀有彈性。

兩名在中東地區服務的機師說，機師須接受與乘客相同安檢，不能帶刀槍上機。航空情報顧問公司Dyami主管斯考滕(Eric Schouten)說，「航空公司必須依照各國準則，對誰能進入駕駛艙進行妥善審查，而每個國家的做法都不相同。」