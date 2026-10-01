杜拜航空劫機喋血／與以國無邦交 阿曼機師怎有執飛許可？
杜拜航空一架飛往以色列的班機發生副機師持刀攻擊機長事件，所幸乘客制伏後安全迫降；以色列則追查阿曼籍機師如何獲准執飛並強化審查。
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杜拜航空一架飛往以色列的班機發生副機師持刀攻擊機長事件，所幸乘客制伏後安全迫降；以色列則追查阿曼籍機師如何獲准執飛並強化審查。
杜拜航空一架從阿聯飛往以色列的航班，副機師刺傷機長並試圖墜機，遭到乘客制伏後，所幸機上有其他機師，已安全將飛機降落沙烏地阿拉伯。目前調查的主要問題之一，是為何這架航班的機組人員中，會有一名來自非以色列邦交國的機師。以色列總理內唐亞胡下令加強飛安審查。
路透報導，內唐亞胡表示，沙烏地當局已逮捕並訊問杜拜航空編號FZ1073航班的副機師。該航班從阿拉伯聯合大公國飛往以色列，載有174人，幾乎全是以色列人。機上乘客稱副機師持刀攻擊，機長浴血。有人推測，該名副機師可能取得餐飲服務的金屬刀或駕駛艙的逃生斧。
官員說，目前調查的主要問題之一，是為何這架航班的機組人員中，會有一名來自非以色列邦交國的機師。
兩名以色列官員稍早告訴CNN，副機師是阿曼籍，就是這起暴力事件的攻擊者。
阿曼與以色列沒有正式外交關係。目前尚不清楚這名阿曼籍機師是如何取得飛往以色列的許可。
以色列總理辦公室發言人史彼爾曼(Doron Spielman)說，以色列已有最嚴格安檢，現在只會更嚴，「這是大家覺醒的機會」。他表示，以色列將加強對飛入以色列的機師安全檢查。
這次事件凸顯機師審查與安全程序問題。以色列政府經常呼籲以色列人和猶太人在海外保持警覺，因近年全球反猶太主義升高。
英國考文垂大學(Coventry University)航空安全客座教授鮑姆(Philip Baum)表示，自25年前紐約911攻擊以來，機師面臨嚴格安全審查，包括背景調查及持續醫療與心理評估。各國與航空公司依國際民航組織(ICAO)標準執行，但解讀有彈性。
兩名在中東地區服務的機師說，機師須接受與乘客相同安檢，不能帶刀槍上機。航空情報顧問公司Dyami主管斯考滕(Eric Schouten)說，「航空公司必須依照各國準則，對誰能進入駕駛艙進行妥善審查，而每個國家的做法都不相同。」
報導指出，副機師在飛行途中持刀刺傷機長，並疑似企圖讓班機墜毀；機上乘客隨即出手制伏，機上其他機師也協助，最後才避免更嚴重後果。 在副機師遭壓制後，機上仍有其他機師接手操控，飛機最終安全降落在沙烏地阿拉伯。這架航班共載有174人，多數乘客是以色列人。 因為調查重點之一是，這架飛往以色列的班機機組中為何會有來自未與以國建交的阿曼籍機師。以方表示將加強對飛入以色列航班機師的安全審查。
精華 FAQ
報導指出，副機師在飛行途中持刀刺傷機長，並疑似企圖讓班機墜毀；機上乘客隨即出手制伏，機上其他機師也協助，最後才避免更嚴重後果。
在副機師遭壓制後，機上仍有其他機師接手操控，飛機最終安全降落在沙烏地阿拉伯。這架航班共載有174人，多數乘客是以色列人。
因為調查重點之一是，這架飛往以色列的班機機組中為何會有來自未與以國建交的阿曼籍機師。以方表示將加強對飛入以色列航班機師的安全審查。
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