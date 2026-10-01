杜拜航空劫機喋血／機長身中數刀 拚命抵抗打開駕駛艙求援

在高空遇上劫機，九死一生的乘客30日於平安落地，回到以色列特拉維夫的古里昂國際機場，逃過一劫，受到親友歡迎。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： flydubai班機傳出機長遭同機機師刺傷，乘客衝入駕駛艙制伏攻擊者並阻止疑似破壞飛航控制的行為，機長則重傷但成功求援。

杜拜 航空(flydubai)FZ1073航班的數名乘客發現機長遭刺傷後衝進駕駛艙幫忙，阻止墜機 災難飛生。此外有視頻顯示，全身是血的印度籍機長戴著氧氣罩，奄奄一息的躺在地板上。

挺身而出的乘客知道只有幾秒鐘時間能夠行動。以色列 第12頻道(Channel 12)電視台報導，乘客哈雲(Yaniv Hayoun)表示，有乘客看到機長被刺傷而大聲呼救，他與其他乘客便衝進駕駛艙，看到副機長正在企圖破壞飛機控制面板。

另一名乘客曼內斯(Tzvika Manes)受訪時說，花了幾分鐘終於制伏攻擊者。

第三名挺身而出的乘客是牙醫穆薩耶夫(Shota Musayev)，他接受訪問時說，當下眾人意識到只剩幾秒鐘時間必須設法控制飛機，否則就要大禍臨頭。

穆薩耶夫表示，大家也擔心飛機上可能有第二名攻擊者，因此在機艙裡安排更多人手，以便有突發狀況時能夠直接控制局面。

負責照顧受傷機長的穆薩耶夫說：「他一直在禱告，跟我保持互動，我很害怕失去他。」

內唐亞胡在社群平台X發文寫道，印度籍機長馬赫查爾(Smit Machchhar)身中數刀受到重傷，卻依然反擊並抵抗，用盡最後力氣打開駕駛艙門讓乘客與機組人員幫忙制伏襲擊者，進而避免了一場空難悲劇。

印度駐沙烏地阿拉伯大使館表示，馬赫查爾情況穩定。

根據乘客拍攝的直擊影片，機長遇刺之後全身是血，戴著氧氣罩奄奄一息躺在飛機廚房區域，旁邊牆壁也沾有血跡。他的手壓在腹部多個傷口的其中一個傷口上，傷口包紮繃帶被血染紅。

影片畫面顯示，鏡頭外一名男子用英語對機長說：「不能睡著。你想睡覺嗎？」 機長虛弱搖頭回應。

影片也拍到攻擊機長的副機師，已經遭到制伏並處於昏迷狀態，身上白色制服被血浸透。紐約郵報報導，一名乘客用希伯來語說道：「拍一下我們自己，我們在這邊守衛。他們攻擊我們，我們在這裡保護機長。」

一名以色列官員告訴第12頻道(Channel 12)：「一名機師刺傷另一名機師，想來個9/11恐怖攻擊。」媒體報導，阿曼籍副機長在杜拜航空工作不到一年。

這是自社交平台視頻截圖，顯示一名額頭流血的男性乘客對鏡頭表示，已經制服試圖劫機的副機師。(路透)