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杜拜航空劫機喋血／飛機急墜萬呎 乘客：當時覺得完了

編譯中心／綜合報導
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在高空遇上劫機，九死一生的乘客30日於平安落地，回到以色列特拉維夫的古里昂國際機...
在高空遇上劫機，九死一生的乘客30日於平安落地，回到以色列特拉維夫的古里昂國際機場。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

杜拜航空一架飛往以色列的班機驚傳駕駛艙喋血，副機長刺傷機長並造成客機急墜，所幸乘客與備用機組及時介入，飛機最後安全降落。

飛往以色列杜拜航空(flydubai)班機9月30日驚傳駕駛艙喋血事件，副機長刺傷機長，飛機一度急墜。乘客事後稱當時就像在搭雲霄飛車，放聲尖叫，所幸有勇敢乘客衝進駕駛艙，阻止情況惡化。他們在平安落地以色列的機場時，都恍如隔世，感覺與死神擦肩而過。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資訊，在第一次發出緊急訊號前，飛機於30秒內突然快速下降，從3萬多呎，下降到1萬多呎，急墜近1萬4000呎，情況驚人。

幾秒急墜 像坐雲霄飛車

當客機突然從逾3萬呎的高空急遽下降時，乘客伊塔列(Almog Italie)形容：「(當時)就像我們經歷了非常嚴重的亂流，但其實並沒有亂流。」他形容在短短幾秒內下降數千呎的感覺，就像坐「雲霄飛車」一樣。

伊塔利告訴路透，「飛機持續下降了大約20、30秒，然後穩住，接著又開始下降，再次穩住。然後我們看到前方有人，就在駕駛艙的正前方。」

「幾分鐘之內，我們的飛機就完全失去控制，我們當時覺得完了—我們就要墜機了。」另一名乘客奧哈永(Miriam Ohayon)告訴以色列電視台 i24 News。「我們聽到機艙內傳來尖叫聲，而當他們打開駕駛艙時，裡面有大量鮮血。」

乘客史匹格(Dalia Shpigel)則告訴「國土報」(Haaretz)，前排座位的乘客在察覺情況不對後，「有三至五名男子衝進駕駛艙」，制伏了攻擊者，並開始救治受傷的機師。

她說：「當時我們感覺飛機已經失去控制，開始上下顛簸。那些人看到飛機開始俯衝，於是闖進駕駛艙。」

史匹格表示，這些「年輕男子」隨後接手處理現場，並開始照料其他乘客；與此同時，飛機改變航向，準備降落在沙烏地阿拉伯。

這是自社交平台視頻截圖，顯示一名額頭流血的男性乘客對鏡頭表示，已經制服試圖劫機的...
這是自社交平台視頻截圖，顯示一名額頭流血的男性乘客對鏡頭表示，已經制服試圖劫機的副機師。（路透）

備用機組人員 接手飛機

伊塔利表示，備用機組人員「接手飛機，讓飛機恢復穩定」。

「當時確實相當可怕，但並沒有持續太久。大多數乘客都保持冷靜，而且彼此之間都非常互相支持。之後我們降落在沙烏地阿拉伯，受到非常熱情的接待，有許多醫護人員、食物。」他說。

乘客在30日晚上搭乘另一架杜拜航空的客機，平安返回特拉維夫。

聯合航空公司(United Airlines)前機師兼航空安全專家阿羅約(Steve Arroyo)表示，飛機在急遽下降過程中，尾部方向舵大部分遭撕裂脫落後，竟然仍能安全降落，讓他感到相當驚訝。

「那是一場非常嚴重的急降，而且方向舵承受了非常強大的氣動力，才會發生這種情況。我很驚訝這架飛機竟然沒有解體。」阿羅約說。

精華 FAQ

  • 班機在飛行途中發生駕駛艙喋血事件，副機長刺傷機長，並導致飛機一度急墜，乘客形容當下幾乎以為要墜機，場面非常危急。

  • 根據FlightRadar24資料，飛機在第一次發出緊急訊號前，30秒內從3萬多呎急降到1萬多呎，等於下墜近1萬4000呎，震撼所有乘客。

  • 有3至5名男子衝進駕駛艙制伏攻擊者，並協助救治受傷機師；之後備用機組人員接手飛機，恢復穩定並改道降落，乘客最後平安返抵特拉維夫。

以色列 杜拜 墜機

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