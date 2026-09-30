杜拜航空機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

杜拜航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長、企圖讓飛機墜毀事件，圖為該班機乘客當晚返抵以色列本古里安國際機場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FlyDubai杜拜飛特拉維夫班機疑發生副機師刺傷機長、企圖墜機事件，機上約170人歷經劇烈俯衝與恐慌，最後在乘客協助下安全降落。

杜拜 航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長、企圖讓飛機墜毀事件。紐約時報 報導，目前可以確定的是，駕駛艙內發生一場血腥衝突，乘客與機組人員出手介入化解危機，機上約170人經歷數分鐘攸關生死的恐懼。

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整起事件一開始看似亂流，接著情況迅速惡化。乘客佐勒（Meital Zoller）說，飛機「開始上下起伏」，不久後「開始聽到尖叫聲」。另一名乘客波洛文奇克（Adam Polovincik）表示，喊叫聲是從駕駛艙附近傳來。他說：「我們試著在孩子面前保持『冷靜』。」

接著，這架737客機以驚人的角度機頭朝下俯衝，以至於幾乎全是以色列人的乘客感覺自己被壓在座位上。頭頂行李櫃彈開，行李飛了出來。乘客尖叫、祈禱，許多人確信自己就要死了。

以色列媒體報導，乘客蓋爾（Hila Gaier）說，身體「根本動不了，被往下吸」，她轉向兩個女兒和伴侶，告訴他們自己愛他們。另一名乘客阿爾莫格．伊塔利（Almog Itali）則說：「飛機不斷恢復穩定，接著又再次下墜，每次持續好幾秒鐘。」

根據Flightradar24數據，FZ1073班機不到兩分鐘內下降超過5180公尺。飛機先發出一般緊急訊號，接著發出遭非法干預訊號，之後又再次發出一般緊急訊號，並在沙烏地阿拉伯北部、約旦邊境附近突然掉頭。16歲乘客佩萊格．伊塔利（Peleg Itali）說：「我腦中想的是：『我完蛋了，我完蛋了。我不該這樣死。』」

目擊者表示，一片恐慌中，多名男子衝向駕駛艙，發現一名機師身受重傷，並制伏另一名手持刀械的機師。乘客拉胡安（Asaf Rajuan）表示，他和另外4名乘客「憑本能行動，很快就制伏了他」。他說，下方只有沙漠，「我們其中一個恐懼是，不知道會在哪裡降落」。拉胡安並表示，原本坐在他前方的兩名機師隨後進入駕駛艙，接手控制飛機並安全降落。

以色列總理內唐亞胡指出，受傷機師遭到刺傷，並設法打開駕駛艙門。乘客奧哈永（Miriam Ohayon）告訴以色列媒體，駕駛艙門打開時「裡面有很多血」。事發影片則顯示，兩名渾身是血的男子躺在地板上，其中一人赤裸上身，另一人穿著看似機師制服的衣服。

受過牙醫訓練的乘客穆薩耶夫（Shota Musayev）表示，他曾在空中替受傷機師治療，處理頭部重傷及手指割傷，並和另一名乘客用耳機線綁住攻擊者雙手。他說，當時無法立即判斷攻擊者身上的血是自己的還是其他人的。

FZ1073班機降落沙烏地阿拉伯塔布克後，乘客下機，其中一些人穿著染血衣物，並等待杜拜航空派來的替代班機。所有乘客當晚都已安全抵達以色列本古里安國際機場，又回到搭機的日常：把行李堆上推車、推進航廈公共區域，再由家人迎接；現場則有無數閃光燈與攝影機，一些人在講述這場磨難時開始哭泣。

與丈夫和孩子同行的佐勒表示，能夠「回到以色列，真的如釋重負」。她眼眶泛著淚水說：「感謝上帝，我們都沒事。」