杜拜航空副機師刺機長企圖墜機 川普也發聲了

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，圖為該班機乘客改搭的另一架客機，停在以色列本古里安國際機場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 杜拜飛往特拉維夫班機驚傳副機師刺傷機長並疑似蓄意墜機，所幸乘客與機組員及時制伏，內唐亞胡與川普都稱此事險釀重大災難。

杜拜 航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機發生副機師刺傷機長、企圖讓飛機墜毀事件，客機一度在不到30秒內急墜近4300公尺，乘客與機組人員隨後進入駕駛艙制伏副機師。多名乘客事後形容整起事件是一場奇蹟，以色列總理內唐亞胡 則讚揚反抗的機長「成功阻止了一場911災難」。

CNN報導，以色列已將這起事件定調為恐怖攻擊未遂，但尚未公開攻擊者的具體動機。內唐亞胡受訪時表示，就目前掌握情況看來，副機師是企圖讓飛機墜毀。他還表示，已與美國總統川普通話，談到這項「令人難以置信」的英勇行動，避免了一場災難。

內唐亞胡表示，以色列事前沒有收到任何相關警告或情報，目前仍在調查。他說，如果這起事件未被阻止，不只會是以色列的災難，也可能影響全球航空業，「這起事件與其他悲劇性攻擊不同之處在於，這一次，好人贏了」。

川普則在橢圓形辦公室受訪時證實，已與內唐亞胡談過此事。他說，副機師「看起來可能是一名恐怖分子」，並轉述內唐亞胡認為，這名劫機者原本計畫讓飛機墜毀。

川普也特別提到一名被他稱為「水管工」的乘客，儘管毫無駕駛飛機經驗，仍協助重新控制客機。他談到這名乘客時說，此人「從來沒開過飛機，也很少搭飛機。儘管從未開過飛機，他還是握住操縱桿，把飛機拉起來、恢復水平，避免墜毀」。

川普尤其驚嘆這名乘客表示，自己之所以知道該怎麼做，是因為曾看過節目《空中浩劫》。川普說，他不喜歡看這個節目，「因為會發生不好的事情」，但這名乘客說，「他常常看這個節目，而且也算是從中學會了怎麼開飛機。我認為這是最令人難以置信的事」。

路透報導，內唐亞胡表示，這架班機共有174人，其中大多數是以色列公民。一名以色列官員指認涉案副機師為阿曼籍，阿曼方面沒有立即發表評論。杜拜航空則表示，事件原因仍不清楚，並警告不要「過早推測」。

內唐亞胡辦公室另確認，受傷機長為印度籍馬查爾（Smit Machchhar）。發言人告訴路透，馬查爾渾身是血倒在地上時，仍成功按下釋放裝置打開駕駛艙艙門；進入駕駛艙的乘客發現副機師正在猛砸飛機控制面板。以色列官員讚揚這些乘客，認為是他們避免了一場更嚴重的災難。