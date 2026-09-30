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杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

編譯周辰陽／即時報導
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杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yan...
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杜拜航空FZ1073班機遭副機師刺傷機長，疑似企圖讓飛機墜毀。
  • 重點二：乘客與機組人員合力制伏攻擊者，班機緊急降落沙烏地塔布克。
  • 重點三：乘客哈永稱靠《空中浩劫》經驗抓操縱桿，成功協助恢復控制。

杜拜航空（FlyDubai）一架飛往以色列的班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，乘客與其他機組人員隨後合力制伏行兇的副機師，班機緊急降落沙烏地阿拉伯。以色列總理內唐亞胡表示，這起攻擊意圖讓飛機墜毀。其中一名乘客則現身說法，解釋自己如何制伏副機師，並協助飛機恢復控制。

華爾街日報報導，根據航班追蹤資料，涉事航班FZ1073為一架執飛杜拜至特拉維夫清晨航班的波音737 MAX 8，起飛2個多小時後，在不到55秒內急墜超過4500公尺。機師於美東時間凌晨1時31分發出Squawk 7700代碼，表示發生一般緊急狀況；7分鐘後，警報改為代表「非法干擾」的代碼，通常用於劫機、挾持人質等危害飛航安全情況。

杜拜航空表示，駕駛艙爆發衝突後，當時在機上值勤的航空公司人員接手操控，之後安全降落沙烏地阿拉伯西部的塔布克（Tabuk）。航空公司表示，所有乘客均安全無恙，事件原因與動機仍不明，有待正式調查。

根據Storyful查證的影片畫面，攻擊者遭制伏後，乘客站在機艙廚房區兩名渾身是血的機師旁。沙烏地官員表示，飛機降落後，2名機師均因刀傷被送下飛機。

內唐亞胡說，攻擊者已遭逮捕，並轉述機上一名乘客描述的事發經過。他表示，攻擊發生時，班機陷入旋轉並開始俯衝；受傷機長打開艙門後，一名乘客與一名機組人員隨即闖入駕駛艙制伏攻擊者。機上另有兩名原本準備執飛回程航班的機師接手操控，使飛機恢復穩定。

▲ 影片來源：X平台＠SanatanEkBharat（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CNN報導，乘客哈永（Yaniv Hayoun）表示，遭刺傷的機師當時靠在艙門上，一開始讓艙門難以打開；他進入駕駛艙後，看見攻擊者位在兩個駕駛座之間的控制台上。他說：「座位上沒有機師，一個人在地板上，一個人在控制台上。」

哈永表示，攻擊者看起來像是試圖「讓飛機失效」，他隨即呼喊機上其他以色列人幫忙，另外兩人趕來，與他合力壓制攻擊者。「我跳回去，抓住操縱裝置，開始把操縱桿往後拉。」

他說，這一切都在幾秒內發生，並向內唐亞胡表示，如果班機當時已進入以色列領空，「事情不會有好結果」。被問到如何知道要往後拉操縱桿、協助飛機恢復控制時，哈永把功勞歸給電視節目：「我有看《空中浩劫》（Air Crash Investigation），真的！」

內唐亞胡讚揚機上人員的機智與勇氣，表示：「他們救了很多人的命。他們阻止了一場巨大災難。」

杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，飛機隨後在沙烏地阿拉伯緊急降落。圖為該...
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，飛機隨後在沙烏地阿拉伯緊急降落。圖為該班機乘客改搭的另一架杜拜航空班機，準備降落以色列本古里安機場。(美聯社)

精華 FAQ

  • 杜拜航空FZ1073班機飛行途中，副機師突然刺傷機長，導致駕駛艙失控，班機一度急墜。外界認為這起攻擊可能帶有讓飛機墜毀的意圖。

  • 受傷機長開艙門後，乘客與一名機組人員衝入駕駛艙制伏攻擊者，另有原本待命返航的兩名機師接手操控，讓飛機恢復穩定並降落塔布克。

  • 哈永表示，他看到操縱情況後立刻依照《空中浩劫》的印象反應，抓住操縱桿往後拉，並呼叫其他以色列乘客支援，才在短時間內控制住局面。

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