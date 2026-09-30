我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休男搬到鄉間小鎮想省錢 不料為一事付出最貴代價

加州華人區豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

日本居留規費將分7個級距 漲價前出現申請潮

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
10月起日本大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。示意圖。(...
10月起日本大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。示意圖。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

日本10月起調漲外國人居留與永久居留申請規費，費用分成7個級距，促使各地入管窗口在漲價前湧現申請潮。

日本10月起將大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。因此，日本受理申請業務的窗口也出現「申請潮」，許多外國人希望搶在規費漲價前申請。

共同社報導，日本9月30日前受理的申請案件，費用是依照漲價前的價格。

位在大阪市住之江區的大阪出入國在留管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）平日從上午9時開始服務，29日上午9時前已經約有350人排隊欲辦理居留相關業務，人龍還排到入管廳外頭，下午之後的申請等待時間，長達4小時半。

日本現行的居留規費一律為6000日圓(約38美元)，規費明天起將依欲居留的時間長短分為7個級距：「3個月以下」為1萬日圓(約63美元)、「3個月以上、6個月未滿」為1萬8000日圓、「6個月以上、1年未滿」為2萬5000日圓、「1年」為3萬3000日圓、「1年以上、3年未滿」為4萬8000日圓、「3年以上、5年未滿」6萬4000日圓、「5年以上」則為7萬5000日圓(約477美元)。

以最貴的「5年以上」而言，規費為現行的12.5倍。

此外，永久居留權（日文稱永住許可）的規費10月起也將調漲，將從現行的1萬日圓漲到20萬日圓（約1273美元），漲幅多達20倍。

若透過線上申請比「3個月以上、6個月未滿」更長的居留資格，將能減免部分費用；不過，外國人欲申請永久居留權，僅能臨櫃辦理。

精華 FAQ

  • 日本將自10月起調高外國人申請、更新居留資格，以及申請永久居留權的規費，適用於之後受理的案件，9月30日前申請仍按舊價計算。

  • 現行一律6000日圓的居留規費，將依停留期間分成7級，從1萬日圓到7萬5000日圓不等；其中「5年以上」最高，約是現行的12.5倍。

  • 永久居留權規費將從1萬日圓提高到20萬日圓，漲幅達20倍。由於漲價前送件可沿用舊費率，許多外國人趕在截止前排隊申請。

日本

上一則

熱浪野火助長臭氧污染 影響全球1/3人口

下一則

印尼標準QR支付日常化 路邊攤銅板消費也能掃碼

延伸閱讀

日本食品連2個月漲價逾3000項 調查：漲價潮恐延續至明年

日本食品連2個月漲價逾3000項 調查：漲價潮恐延續至明年
日本5年減317萬人 外國勞動力創高 外籍384萬人增39.8%

日本5年減317萬人 外國勞動力創高 外籍384萬人增39.8%
整理包／日圓套利交易失寵？運作方式、風險與市場衝擊一次看

整理包／日圓套利交易失寵？運作方式、風險與市場衝擊一次看
日本百歲人瑞首破10萬 長壽背後是33.7兆日圓照護帳單

日本百歲人瑞首破10萬 長壽背後是33.7兆日圓照護帳單

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？
薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛
哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元