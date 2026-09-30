日本居留規費將分7個級距 漲價前出現申請潮
日本10月起調漲外國人居留與永久居留申請規費，費用分成7個級距，促使各地入管窗口在漲價前湧現申請潮。
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日本10月起調漲外國人居留與永久居留申請規費，費用分成7個級距，促使各地入管窗口在漲價前湧現申請潮。
日本10月起將大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。因此，日本受理申請業務的窗口也出現「申請潮」，許多外國人希望搶在規費漲價前申請。
共同社報導，日本9月30日前受理的申請案件，費用是依照漲價前的價格。
位在大阪市住之江區的大阪出入國在留管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）平日從上午9時開始服務，29日上午9時前已經約有350人排隊欲辦理居留相關業務，人龍還排到入管廳外頭，下午之後的申請等待時間，長達4小時半。
日本現行的居留規費一律為6000日圓(約38美元)，規費明天起將依欲居留的時間長短分為7個級距：「3個月以下」為1萬日圓(約63美元)、「3個月以上、6個月未滿」為1萬8000日圓、「6個月以上、1年未滿」為2萬5000日圓、「1年」為3萬3000日圓、「1年以上、3年未滿」為4萬8000日圓、「3年以上、5年未滿」6萬4000日圓、「5年以上」則為7萬5000日圓(約477美元)。
以最貴的「5年以上」而言，規費為現行的12.5倍。
此外，永久居留權（日文稱永住許可）的規費10月起也將調漲，將從現行的1萬日圓漲到20萬日圓（約1273美元），漲幅多達20倍。
若透過線上申請比「3個月以上、6個月未滿」更長的居留資格，將能減免部分費用；不過，外國人欲申請永久居留權，僅能臨櫃辦理。
日本將自10月起調高外國人申請、更新居留資格，以及申請永久居留權的規費，適用於之後受理的案件，9月30日前申請仍按舊價計算。 現行一律6000日圓的居留規費，將依停留期間分成7級，從1萬日圓到7萬5000日圓不等；其中「5年以上」最高，約是現行的12.5倍。 永久居留權規費將從1萬日圓提高到20萬日圓，漲幅達20倍。由於漲價前送件可沿用舊費率，許多外國人趕在截止前排隊申請。
精華 FAQ
日本將自10月起調高外國人申請、更新居留資格，以及申請永久居留權的規費，適用於之後受理的案件，9月30日前申請仍按舊價計算。
現行一律6000日圓的居留規費，將依停留期間分成7級，從1萬日圓到7萬5000日圓不等；其中「5年以上」最高，約是現行的12.5倍。
永久居留權規費將從1萬日圓提高到20萬日圓，漲幅達20倍。由於漲價前送件可沿用舊費率，許多外國人趕在截止前排隊申請。
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